Vyberte Sportovní hvězdu Deníku!

Kolín - Vyhlášení ankety Sportovec Kolína 2016 se uskuteční v úterý 7. února od 19 hodin v Městském divadle Kolín. Vy, čtenáři, můžete svými hlasy rozhodnout o tom, kdo ze sportovců se stane hvězdou Kolínského deníku.

Vyhlašování ankety Sportovec roku 2015Foto: Zdeněk Hejduk

Stačí, když svého favorita vyberete z tohoto seznamu a napíšete jeho jméno na místo vyznačené na kuponu. Vaše hlasy mu potom mohou pomoci získat prestižní titul „Sportovní hvězda Deníku". Kupony se musí odevzdat do redakce Kolínského deníku na adresu: Rubešova 61/62, 280 02 Kolín nejpozději do pátku 27. ledna do 12 hodin. Platí pouze originální kupony.

NOMINACE

DOSPĚLÍ:

Buranská Šárka (atletika), Čejková Denisa (korfbal), Dalecký Matyáš (atletika), Dvořák Filip (korfbal), Dvořák Vladimír (stolní tenis tělesně postižených), Fitzbauer Jakub (sportovní střelba), Havrda Marcel (tanec), Hůrková Kristýna (extrémní bežecké překážkové závody), Jiranová Helena (atletika), Klement Petr (sportovní gymnastika), Kopecký Lukáš (ju-jutsu), Machač David (basketbal), Matoušek Martin (kynologie), Nedbal Karel (lední hokej), Nesvadba Jan (cyklokros, horská kola), Paprstka Tomáš (cyklokros, horská kola), Peňáz Pavel (atletika), Pražáková Zuzana (atletika), Svoboda Matěj (atletika), Šafránek David (lední hokej), Šafránková Kateřina (atletika), Škarvada Pavel (judo), Vocásková Renata (atletika), Žák Petr (cyklistika).

MLÁDEŽ:

Balát Jan (atletika), Bega David (sportovní gymnastika), Benešová Nela (judo), Blehová Sára (atletika), Dvořák Jakub (tanec), Dzik Vojtěch (ju-jutsu), Hampl Štěpán (atletika), Hanuš Karel (atletika), Holečková Aneta (judo), Holub Dominik (atletika), Houžvičková Barbora (atletika), Kálalová Simona (taekwondo), Korenc Jáchym (kopaná), Král Dominik (atletika), Krupová Lucie (horská kola), Lelková Blanka (plavání), Motáková Anna (korfbal), Olivová Viktorie (plavání), Paďouk Jan (korfbal), Pecha Radek (sportovní gymnastika), Rácová Rozálie (tanec), Smetana Sebastian (sportovní gymnastika), Somberg Filip (basketbal), Szabó Daniel (sportovní gymnastika), Schierl Jakub (cyklokros, silníční cyklistika, horská kola), Solař Kryštof (horská kola, silní cyklistika), Šuková Martina (atletika), Tlučhoř Tomáš (korfbal), Vítek Jakub (atletika), Vetor David (basketbal), Vogl Štěpán (sportovní gymnastika), Zelená Eliška (plavání, triatlon), Zmátlo Matěj (sportovní střelba).