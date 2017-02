Vlčí důl se vanilkových toxinů zbaví do tří let

Zásmuky - Vlčí důl v Zásmukách by se měl v blízké době zbavit ekologické zátěže. Kontaminace vody i půdy syntetickým ethylvanilinem byl měla být do několika let minulostí.

Svými slovy to potvrdil starosta Zásmuk Josef Krombholz. Město požádalo o dotaci na sanaci lokality a v žádosti uspělo. Peníze prozatím město k dispozici nemá. Nejprve musí uspořádat výběrové řízení na zhotovitele celé akce. „Výběrové řízení by mělo být hotové do konce dubna," řekl Josef Krombholz s tím, že věcí se zabývá právní kancelář, kterou město oslovilo. Pak prý veškerou dokumentaci Zásmučtí pošlou ke kontrole, pokud bude vše v pořádku, nebude již nic bránit sanaci. Starosta města odhaduje, že se samotnými pracemi na odstranění chemikálií z půdy i vody by se mělo začít v příštím roce. Akce by pak měla trvat asi dva roky. Sanace by tak mohla být hotová v roce 2020.

Celá akce vyjde na více než 100 milionů korun. Získaná dotace by měla pokrýt 85 % nákladů. Město má navíc smlouvu s minulým vedení Středočeského kraje, který slíbil uhradit dalších 10 % z celkové částky, pokud město uspěje v žádosti o dotaci. Jak se k situaci staví nové vedení kraje? Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ivo Šanc Kolínskému deníku řekl, že neví, do jaké míry je příslib bývalého vedení závazný. „Budeme se tím zabývat," dodal.

I kdyby se kraj na financování sanace podílel, stále ještě je nutné uhradit zbývající peníze. Ty by mělo pravděpodobně zaplatit město. „Počítáme s tím, město šetří, aby to potom nebyl takový zásah do ročního rozpočtu," vysvětlil Josef Krombholz. Ten však stále doufá, že také zbývající část zafinancuje někdo jiný. Například stát. Právě státní podnik totiž v minulosti ekologickou zátěž způsobil.

Pokud by Zásmučtí měli štěstí a nemuseli do sanace investovat z vlastní kasy, ušetřené peníze by využili na jiné projekty.

Sanace Vlčího dolu je dlouho diskutovaným tématem. Město již jednou dotaci získalo, jenže v roce 2015 vedení obce akci přerušilo. Město totiž mělo ze své kasy zaplatit korekci ve výši 10 procent, což odpovídá přibližně 10 milionům korun. Jak řekl starosta, sankci uvalilo ministerstvo financí, které zjistilo, že Zásmuky údajně pochybily při výběrovém řízení na počátku celé akce. Podle ministerstva financí bylo výběrové řízení špatně provedené. Město údajně nedodrželo pravidla. O tom, zda se bude nebo nebude pokračovat muselo nové vedení města rozhodovat jen pár týdnů po volbách.

Zastupitelé nakonec rozhodli o zastavení akce. Opozice měla obavy z dalších sankcí. Rozhodnutí se však nelíbilo některým občanům, kteří sepsali petici. Cílem petice nebylo zvrátit nezvratné rozhodnutí, ale zjistit, co bude s lokalitou dál.