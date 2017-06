Vlaky mají večer a v noci výluku

Kolínsko - Od dnešní 22 hodin do půlnoci a pak ještě zítra od 18.05 do půlnoci je naplánovaná výluka vlaků na trati Praha – Kolín v úseku z Úval do Českého Brodu. „Z důvodu značně omezené propustnosti úseku mohou vlaky projíždějcí vyloučeným navýšit zpoždění až o 15 minut," řekl Petr Pošta s tím, že vlaky Os 8614 a Os 8615 nepojedou v úseku Úvaly – Český Brod a opačně.

Ilustrační foto. Foto: Vít Černý

Cestující mohou v danou dobu využít ostatních pravidelných spojů. Během výluky navíc ve středu nebudou vlaky linky S7 obsluhovat zastávky Rostoklaty a Tuklaty. Cestující budou moci opět využít ostatní pravidelné spoje z těchto zastávek. Po dobu výluky bude navíc u vlaků linky S1 směrem do Prahy možný výstup a nástup pouze z prvních dveří prvního vozu soupravy.

Autor: Lucie Mašínová