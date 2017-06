Venkovní posilovny přibývají, cvičí se v Kolíně i v Brodě

Kolínsko /INFOGRAFIKA/ - Venkovní posilovny se stávají hitem. Pomalu se rozšiřují do všech měst. Cvičební stroje jsou většinou používány pro svou nenáročnost a jednoduchost. Fitness hřiště tak navštěvují nejenom běžci, kteří se při své činnosti chtějí protáhnout, ale i děti a senioři.

Workouťáci v akci.Foto: Deník: Roman Dušek

Venkovní posilovny mohou navštívit zájemci i na Kolínsku. V Kostelci nad Černými lesy je venkovní fitness u základní školy. „Využívat ho mohou všichni, je volně přístupné," uvedl místostarosta města Jan Černý. Podle něj jsou cvičební prvky vhodné pro děti od dvanácti let. Horní věková hranice však není omezená. Na hřiště tak klidně mohou přijít i senioři. O údržbu hřiště se stará město ve spolupráci se školou.

Několik cvičebních prvků mají k dispozici také klienti domova se zvláštním režimem v Kouřimi na uzavřené zahradě. V Cerhenicích zase nedávno instalovali dva cvičící prvky, které slouží zejména seniorům. Zájem o ně ale jeví i podstatně mladší obyvatelé.

Užít si pohybu na čerstvém vzduchu mají zájemci možnost i v Kolíně. Dvě workoutová hřiště se například nachází v lesoparku Borky, zajít za cvičením lze ale i na Kmochův ostrov.

V Českém Brodě si mohou obyvatelé pod širým nebem zacvičit v Hálově zahradě v parku u Šembery. V těchto dnech ale navíc finišuje stavba workoutového hřiště na Škvárovně. Jeho vybudování byl popud místních příznivců workoutu. „Zapojili se i v realizačním týmu, což jsme uvítali," připomněla PR managerka města Petra Ištvániková. Nová sestava vyšla na 450 tisíc korun. Po dokončení instalace cvičebních prvků plánuje město ukázkovou prezentaci cvičení

Kliknutím infografiku zvětšíte.

ZÁSMUKY ČEKAJÍ

Zásmučtí naopak zatím workoutové hřiště nemají. „Chtěli jsme ho vybudovat v letošním roce, nakonec jsme však plán přesunuli na příští rok," vysvětlil starosta města Josef Krombholz s tím, že nejlevnější varianta by město vyšlo na čtvrt milionu korun. Zásmucká radnice tedy letos dá přednost jiným investicím.

Venkovní posilování je stále populárnější i v dalších okresech. Na sousedním Kutnohorsku si mohou zájemci zacvičit na workoutových hřištích v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou. Kutnohorské hřiště je přesně rok k dispozici veřejnosti na stadionu Olympia. Zručské hřiště se nachází od roku 2015, kdy na něj městu přispěla Nadace ČEZ, ve Sportovním areálu za základní školou.

Na Benešovsku se zase cvičí pod širým nebem ve Voticích u Multifunkčního centra. Dále je posilování dostupné v Sázavě u lávky na Černé Budy. Zázemí pro ty, kteří chtějí cvičit na čerstvém vzduchu, nabízí i Benešov, a to u zimního stadionu.

ANKETA: Preferujete cvičení venku?

Hana Pavlíčková, Blinka

Cvičení pod širým nebem mi nepřipadá jako špatný nápad. Nikde v mém okolí ale workoutové hřiště není, takže ho využívat nemohu. Pokud by však nějaké vzniklo, asi bych ho vyzkoušela.

Kateřina Pokutová, Sázava

Mám radši cvičení venku. Ale mám ráda i soukromí. Nechci, aby na mě lidi koukali. Přijde mi však lepší cvičit na čerstvém vzduchu, než si platit hodinu tréninku nebo trenéra. Je lepší cvičit s kamarádkou, navzájem se podporujeme.

Stanislav Nový, Kutná Hora

Hraji fotbal a jezdím na kole, což je vlastně takový „venkovní fitness". Workoutové hřiště jsem ještě nikdy nenavštívil, ale ta myšlenka se mi líbí, je to určitě dobrý nápad. Někdy s partou přátel bych tam i rád zašel.

Anna Síbrtová, Sázava

Pro mě je lepší cvičit venku. Ale nemám ráda, když na mě koukají lidi. Takže s kamarádkou běháváme pryč do přírody a tam spolu cvičíme. Ono je to i lepší pro nás než posilovna. Nikdo na nás nekouká a my si v klidu můžeme zacvičit.