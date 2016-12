Vánoce v cizině: tak je oslaví koloběžkáři ve střední Americe

Cestovatel a dobrodruh Marek Jelínek je se svým týmem ve střední Americe. Jak budou slavit Vánoce?

Kolínská expedice koloběžkářů ve střední AmericeFoto: Archiv Marka Jelínka

Dobrodružství zažívají kolínští koloběžkáři, kteří se vydali na zhruba osmiměsíční cestu přes střední a jižní Ameriku.

Jak to bude ale letos s jejich Vánocemi? Na to jsme se zeptali Marka Jelínka v našem rozhovoru.

Kolik jste už ujeli, jakou část cesty máte za sebou?

Ujeli jsme zatím jen kousíček! Jsme v těsně v půli cesty přes střední Ameriku. Projeli jsme pět států: Mexiko, Belize, Guatemalu, Honduras a Salvador. Ještě před sebou máme tisíc kilometrů, abychom dojeli do Panamy, kde končí střední Amerika.

Řešili jste už nějaké potíže?

Měli jsme dva defekty, ten první bylo píchnutí pneumatiky hned druhý den, asi po týdnu se Lukášovi z kola stala osmička,takže jsme to museli vycentrovat. V Hondurasu mi ukradli boty, ale jinak vše je zatím super a lidi jsou hodní (směje se).

Budete nějak slavit Vánoce? Sháníte dárky?

Tak, Vánoce je to poslední, co na nad doléhá (směje se). Vždyť tu máme na silnici 33 stupňů a jedeme kolem palem, pláží a tak. O vánoční náladě nemůže být řeč. Ale na Vánoce budeme ještě asi v Salvadoru, těsně před opuštěním země do Nikarague. Dárky nikdo z nás neshání.

Jak se slaví Vánoce tam, kde jste? Mluvíte s lidmi o zvycích?

Lidé tu Vánoce slaví po Americku, 25. prosince. Takže klasika ponožka a Santa Claus, což já prostě neberu. V Salvadoru se komplet schází rodina, nechybí ani krocan v troubě.

Jak bude vypadat váš Štědrý večer? Máte nějaký plán?

Na to je ještě brzy. Ale asi budeme někde u El Cuca. Ale co se bude dít, netuším. Nechám se sám překvapit.