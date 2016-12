Vánoce stráví v práci. Jak je budou slavit?

Vánoce jsou pro většinu lidí obrazem klidu a zejména času stráveného s rodinou. Jsou však povolání, která vyžadují přítomnost také na Štědrý den. Trávit nejkrásnější den v roce v práci místo se svoji rodinou u vánočního stromečku musí policisté nebo lékaři.

Některé povolání na Vánoce čeká služba v práci. Ilustrační fotka.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Kolínští policisté prý Vánocemi žijí již v předvánočním období. „Vánoční výzdoba nebo stromeček není na služebnách žádnou výjimkou," řekla tisková mluvčí Martina Fejfarová.

Přiznala, že si s kolegy dokonce již vyměnili vánoční dárky. „Určitě to není tak, že by se na služebnách 24. prosince slavily Vánoce," vysvětlila, že atmosféru si užívají mnohem dříve. A to také proto, že někteří si na svátky berou dovolenou.

A jakým způsobem policisté vyberou, kdo z nich bude mít službu na Štědrý den a o vánočních svátcích? „Samozřejmě je to o komunikaci. Vedoucí se zeptá, komu by služba na Štědrý dne nevadila," řekla tisková mluvčí. Dodala však, že policisté berou ohledy na rodiny s malými dětmi. Tatínkové a maminky malých dětí tedy na Vánoce neslouží, aby mohli vidět rozzářené oči svých potomků.

V OBDOBÍ VÁNOC MAJÍ ZESÍLENÉ SLUŽBY

Ačkoli by se mohlo zdát, že Vánoce jsou tedy pro policisty poklidné, není tomu tak. „Jsou zvýšená bezpečnostní opatření a zesílené služby," řekla Martina Fejfarová. „Nákupní centra v těchto dnech praskají ve švech," vysvětlila Martina Fejfarová, že právě období Vánoc je ráj pro kapsáře a zloděje.

STRÁŽNÍCI SI NOSÍ CUKROVÍ, STROMEK NEMAJÍ

Také na služebně kolínské městské policie panuje podle jejího šéfa Viktora Prokeše vánoční atmosféra. „Stromek sice nemáme, ale cukroví si strážníci nosí," řekl s úsměvem. I jich se týkají vánoční služby. Žádný speciální systém, kdo bude Vánoce sloužit, však nemají. „Na koho to vyjde v rozpisu, tak slouží. Každý rok to vychází na někoho jiného, funguje to tak celé roky," podotkl.

NEMOCNICE FUNGUJE JAKO OBVYKLE

V nemocnici se prý provoz nemění. „Lékaři fungují tak, jako každý jiný den," vysvětlila mluvčí kolínské nemocnice Stanislava Kubincová.

Podle jejích slov si nemocnice nemůže dovolit ani den volna. A to nejen, co se týká doktorů. „Také v kanceláři vždy někdo z nás musí být, tak se střídáme," vysvětlila.

ZAVŘENO JEN VÝJIMEČNĚ

Zavřeno prý mají jen některé specializované ambulance. Lékárna je pacientům pochopitelně k dispozici. Ačkoli by se mohlo zdát, že nemocnice Vánoce nezná, opak je pravdou.

Třebaže práce pokračuje přesně tak, jak po celý rok, oddělení jsou vyzdobená vánočními dekoracemi a na mnoha místech najdete také vánoční stromečky.

Ty zpříjemňují pobyt v nemocnici dětem, ale také dospělým. Stromeček najdete mimo jiné také na oddělení šestinedělí, kde již v předvánočním čase zdobí sesternu.