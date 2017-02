V Třebovli řeší sponzorské smlouvy, Voděradští budou restaurovat

Kolínsko - Obce na Kolínsku budou investovat. V Třebovli do místních klubů, v Polních Voděradech do rekonstrukce pomníku a v Kouřimi do zateplení domova pro seniory.

Budou řešit sponzorské smlouvy s místními kluby Třebovle – Sponzorské smlouvy pro hasiče a místní sportovce musí probrat zastupitelé obce. Stejně tak je třeba schválit dodatek ke smlouvě o protipovodňových opatřeních. Zastupitelé se dohodli, že se sejdou ve čtvrtek 9. února v 18.00 hodin na obecním úřadě. Chtějí zrekonstruovat pomník i zrestaurovat Polní Voděrady – Vedení obce chce požádat o dotace na opravu pomníku padlých z 1. světové války. V současné době musí starosta obce zpracovat žádost. Kromě pomníku se obec chystá zrestaurovat také sochu sv. Františka Xaverského, v současné době chtějí zastupitelé nechat zpracovat restaurátorský záměr. Nepůjde elektrický proud Zásmuky – Ve městě je naplánované přerušení dodávky elektrické energie. Proud nepůjde ve středu 8. února od 7.30 do 13.00 hodin. Výpadek se týká domů v ulicích Barákova, Husova a Nádražní. Připravují projekt k zateplení domova seniorů Kouřim – Kouřimští v současné době připravují projekt k zateplení budovy domova pro seniory, který sídlí u Pražské brány. Dojít by mělo ke generální opravě střechy a k výměně oken a dveří. K realizaci by mělo dojít během tohoto a příštího roku. Na děti bude čekat štěstíčko Přehvozdí – Dětský karneval je naplánovaný na 11. února. Uskuteční se v hostinci U Lípy svobody od 15.00 hodin. Pro všechny masky je připravené štěstíčko. Hraje DJ Váňa a na děti čeká bohatý program. Muzeum zve na aktuální výstavu i stálou expozici Kostelec n. Č. l. – Výstava nazvaná Malíř ztraceného času je v černokosteleckém Muzeu hrnčířství k vidění do 25. března. Jde o výstavu reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana. Lidé mohou přijít vždy od čtvrtka do soboty v čase od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Zájemci mohou zároveň navštívit i stálou expozici – Černokosteleckou uměleckou keramiku 20. – 70. let dvacátého století. Po domluvě lze muzeum navštívit i v jiné dny a časy. Plasty odvezou pravidelně jednou měsíčně Kozojedy – V obci dochází k pravidelnému svozu tříděného odpadu. V únoru dojde jen ke svozu plastů, a to 9. února. Pytle je třeba připravit před dům. Sklo a papír se poprvé v letošním roce budou svážet až v dubnu, nebezpečný odpad pak v květnu. Kromě pytlů na tříděný odpad mohou lidé využívat také kontejnery umístěné v Družstevní ulici. Připravili divadlo pro děti, do Louňovic dorazí klaun Louňovice – Divadelní spolek Dipona a obec Louňovice přichystaly zábavu pro děti. Ty mohou sobotní odpoledne strávit v divadle a těšit se mohou na pohádku. V hotelu U sv. Huberta se 11. února od koná představení nazvané Klaun a jeho tetička. Divadlo začne v 15.00 hodin a místa je možné zarezervovat si dopředu pomocí emailu.

Autor: Lucie Mašínová