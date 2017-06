V parcích i na nádraží! Bezdomovců jsou desítky

Kolínsko - S přibýváním slunečných a teplých dnů stoupá také zvyk lidí bez domova relaxovat častěji na lavičkách center měst. Často se tam i s krabicovým vínem v ruce kochají pohledem na kolemjdoucí. V městech často popíjení alkoholu v centru zakazují vyhlášky. Díky nim se situaci daří držet v přijatelné míře. Ale ne stoprocentně.

Lidé bez domova jsou tak často vykazováni z míst v centrech měst, aby neobtěžovali občany. Přestupky, jichž se dopustí, řeší strážníci většinou domluvou. Pokutu lidem, kteří nic nemají, lze vyměřit jen stěží.

Po Kolíně se pohybuje zhruba pět desítek lidí bez domova. Vedle míst u obchodních center je zde bezdomoveckým rájem hlavní vlakové nádraží. Právě tam se podle ředitele kolínských strážníků Viktora Prokeše lidé bez domova nejčastěji zdržují. „Koupí si alkohol i cigarety a pak tam posedávají," dodal.

Lidem, kteří míří na nákupy, je však jejich společnost nepříjemná, proto často volají městskou policii. Stížnosti, třeba jako ty, kdy si v parku Komenského ustlal muž na lavičce, nebo žena u fontány na Karlově náměstí, strážníci řeší vykázáním. „Pokuty jsou kontraproduktivní," podotkl Prokeš.

POMÁHÁ CHARITA

V sousední Kutné Hoře to není jinak. „Řešíme hlavně porušení alkoholové vyhlášky, která zde platí," potvrdil ředitel Městské policie Kutná Hora Václav Mareček.

Ve městě evidují asi tři desítky bezdomovců. Jejich počet se podle Slávky Kunáškové, vedoucí služeb pro lidi bez domova z Oblastní charity Kutná Hora, nezvyšuje. Platí to, i když oblastní charita nabízí lidem v tíživé situaci pomocnou ruku, a to přímo ve svých střediscích i při terénních programech. Díky charitě mohou využívat lidé bez domova služeb ve středisku v Trebišovské ulici. V zimě noclehárnu, která má díky přistýlkám až třináct míst. Přes den pak mohou zamířit do nízkoprahového centra. Zde se mohou lidé umýt, dostanou hygienický a potravinový servis, a to prakticky celoročně.

VELKÝ NÁRŮST

I Benešov se dlouhodobě potýká s bezdomovci. Odhadem jich zde trvale žije asi třicet. Už v roce 2008 řešili strážníci neoprávněné obsazení objektu v armádou opuštěných Pražských kasárnách čtyřmi mladíky, dvěma z nich nebylo ještě osmnáct. Tento příběh se ještě několikrát opakoval, proto v roce 2012 nechala radnice pro bezdomovce zřídit zimní noclehárnu a o tři roky později i nízkoprahové denní centrum. Z údajů o jejich využívání pak vyplývá, že v době, kdy zařízení neexistovalo, žilo v Benešově nanejvýš do deseti lidí bez střechy nad hlavou. V současnosti noclehárnu využívá tolik lidí, že místo často ani nestačí. Zájem je i o nízkoprahové denní centrum. V zimě ho využilo zhruba 70 lidí. „Někteří z nich využívali služby centra jen krátkodobě, jiní navštěvují centrum pravidelně," poznamenala Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí zdravotnictví Městského úřadu Benešov. Ale ani nabídka ubytování nepřinesla pokrok v obsazování armádou opuštěných objektů v druhých benešovských kasárnách, Táborských. Zhruba před dvěma měsíci tam lidé bez domova způsobili požár.