V Kostelci investují do kanalizace a školství

Město bude v letošním roce investovat hlavně do základní a mateřské školy. Dojde také na opravy chodníků.

Černokostelečtí budou v letošním roce ze svého rozpočtu investovat hlavně do školství a kanalizace. Takřka půl milionu korun z rozpočtu města je vyčleněno na projektovou dokumentaci nástavby mateřské školy. Na samotnou rekonstrukci školky pak zastupitelé vyčlenili 2,5 milionu korun.

Ještě více peněz budou Černokostelečtí investovat do základního školství. V rozpočtu je počítáno s financováním modulární školy. To by mělo městskou kasu vyjít na 4,5 milionu korun. Ještě však není jasné, zda tato částku bude potřeba. Černokostelečtí totiž zažádali o dotaci, která by většinu nákladů mohla pokrýt. Zda uspěli, se však podle starosty města Jiřího Kahouna dozvědí až v březnu. Na vybavení tříd modulární školy pak bude potřeba dalších 400 tisíc korun, se kterými město ve svém rozpočtu také počítá.

Více než 10 milionů korun budou Černokostelečtí v letošním roce investovat do kanalizace. Počítají s tím, že zaplatí projektovou dokumentaci k nové čistírně odpadních vod. Na 250 tisíc korun vyjde řešení problému se sesuvy půdy. Zbylé peníze město vynaloží na spoluúčast při budování kanalizace v lokalitě Poustka.

Necelé dva miliony korun z rozpočtu na tento rok by měly pokrýt sanaci suterénu budovy školy, odvlhčení a opravdu štítu u Majera.

Město ve svých výpočtech myslí také na památky. Na údržbu věžních hodin a opravu střechy Konírny vyčlenili zastupitelé z rozpočtu více než milion korun.

Nové značky a měřiče rychlosti

Investovat chtějí Černokostelečtí v tomto roce také do silnic a chodníků. Ve městě by mělo dojít k instalaci měřičů rychlosti, v rozpočtu se pochopitelně počítá také s pasportem komunikací a s jejich zimní údržbou, instalovat se budou také nové dopravní značky. Celkově je na veškeré tyto investice počítáno s jedním milionem korun.

Více než 4,5 milionu korun je vyčleněno na ostatní komunikace a chodníky. Jen oprava chodníků vyjde město na 750 tisíc korun. Opravovat by se mělo také náměstí a chystá se rekonstrukce Skalky. Černokostelečtí musí ve svém rozpočtu počítat také se spoluúčastí na platbě za opravu dalších chodníků, kde většinu ceny uhradí město z dotace.

Opravy čekáren

Co se týče veřejné dopravy, i tady bude město investovat. Ačkoli nepůjde o vysokou sumu. Vedení Kostelce nad Černými lesy se totiž chystá na opravu čekáren. Ta by měla vyjít na 30 tisíc korun.

Zastupitelé v rámci rozpočtu nezapomněli ani na rybníky a rybáře. Počítají s tím, že v roce 2017 budou investovat do projektové dokumentace na revitalizaci rybníků Peklov a Protržený. Z rozpočtu uvolnili částku 300 tisíc korun.

Ve městě by v letošním roce mělo dojít také k digitalizaci místního rozhlasu. To městskou kasu vyjde na 200 tisíc korun.