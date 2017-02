V kolínské nemocnici instalují babybox nové generace

Kolín – V Oblastní nemocnici Kolín v úterý probíhala montáž babyboxu nové generace. Ten původní byl stále funkční, ale v případě poruchy by se už dal těžko opravovat, například nebyly k sehnání součástky.

Nový je mnohem dokonalejší. Kromě toho, že topí, tak má i klimatizaci. „Tedy když na něj bude v létě zvenčí svítit prudké slunce, nevytvoří se z něj pícka, ale udrží si svých 28 stupňů," říká duchovní otec babyboxů Ludvík Hess. Nové zařízení v kolínské nemocnici má dokonalou signalizaci, přenáší informaci o odloženém dítěti do libovolného počtu mobilních telefonů a počítačů, které informace hlásí i verbálně. Každá zpráva z babyboxu chodí na mobil i Ludvíku Hessovi a Zdeňku Juřicovi, který je „technickým otcem" těchto zařízení.

Čtěte také: Oprava obou nádraží by mohla skončit současně

Kolínský babybox slouží jako osmnáctý v pořadí od 5. prosince 2008. Bedýnka na nechtěná lidská mláďata, jak Ludvík Hess toto zařízení nazývá, pomohla v Kolíně vstoupit do nového, snad lepšího světa již dvěma dětem. Obě to byly holčičky.

Nový, modernější babybox se slavnostně otevře v poledne 8. března, tak trochu symbolicky na Mezinárodní den žen.

Smutné je, že spolku Babybox se od kolínských dárců podařilo získat přísliby zatím jen asi na 100 tisíc korun. „Kdyby to tak dopadlo, byla by to pro spolek Babybox katastrofa," říká Ludvík Hess. Celkem kolínský babybox vyjde zhruba na 300 tisíc korun, přičemž samozřejmě jeho význam v podobě záchrany dětského života je nevyčíslitelný.

Všechny babyboxy v České republice, kterých je 70, za jedenáct let své existence pomohly 149 dětem. Poslední dítě bylo před několika dny v Rychnově nad Kněžnou. Byl to chlapeček a dostal jméno i příjmení podle hlavního dárce babyboxu.

Čtěte také: Silnice v Zásmukách budou bezpečnější