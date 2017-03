V Kolíně začal sloužit moderní babybox

Kolín – Moderní babybox začal ve středu v pravé poledne sloužit v Oblastní nemocnici Kolín. Je to v pořadí již patnácté zařízení, které spolek Babybox modernizoval. Původní kolínský babybox už byl postarší a špatně se na něj sháněly součástky. Nový je mnohem dokonalejší. Kromě toho, že topí, tak má i klimatizaci, dokonalou signalizaci, automatické zavírání dvířek a řadu dalších vymožeností.

Původní zařízení sloužilo od sklonku roku 2008 a pomohlo zachránit dvě holčičky. Dostaly jména Pavlínka a Věruška. „Novému, vytuněnému babyboxu bych popřál, aby v něm nikdy žádné mimino neskončilo. Tudíž, aby tu byl zbytečný," řekl ředitel nemocnice v Kolíně Petr Chudomel.

To samé by si podle svých slov přál i předseda duchovní otec projektu babyboxů v České republice Ludvík Hess. „Ale jsem si bohužel jist, že budou další odložená lidská mláďata. Letos jsme v rámci republiky měli už tři, obvykle jich po republice bývá ročně 10 až 15," dodal Hess. Připomněl také, že u každého babyboxu je cedulka: „Odkládáš-li dítě, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej" + kontaktní telefon. Ludvík Hess totiž na zahradě u svého domu vybudoval dva azylové domky právě pro maminky s dětmi.

Slavnostní otevření, tak trochu symbolicky uskutečněné na Mezinárodní den žen, doprovodil písničkou s krásnou historií zpěvák Josef Devátý. Ten na podporu babyboxu uspořádal nedávno koncert v nedaleké Radimi. Na slavnostní uvedení babyboxu do provozu se tak přišel se podívat i starosta Radimi Martin Sýkora. Jak prozradil Josef Devátý, písnička s názvem Babybox, oh Babybox je věnovaná jisté malé holčičce Kačence. Její maminka se na něj obrátila s prosbou o napsání písničky. Kačenka je totiž holčička z babyboxu. Těch by se do budoucna mělo po republice objevit ještě osm. Podle Ludvíka Hesse totiž chybí ještě v osmi okresních městech. Jedním z nejžhavějších adeptů je teď středočeský Beroun.

