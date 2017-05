V hlasování veřejnosti zvítězila venkovní učebna

Doubravčice - Vedení Doubravčic apeluje na obyvatele, kteří porušují dodržování víkendového klidu. Místní by měli omezit hlučné práce jako je sekání trávy, řezání dřeva, používání elektrického nářadí a rušné stavební činnosti o víkendech a svátcích, a to především ráno do 9 hodin a večer do 19.30 hodin.