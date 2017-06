V divadlech končí sezona, prázdniny využijí k opravám

Kolínsko /ANKETA/ - Divadla pomalu ukončují letošní sezonu a připravují se na letní pauzu. Nikdy v nich ale není úplně zavřeno. Často jejich vedení využívá volné dny k opravám a údržbě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ani v Městském divadle Kolín to není jinak. Jelikož se ale zde menším rekonstrukcím věnovali průběžně v posledním půlroce, na prázdniny jim zbývají menší práce. „Půjde o klasické záležitosti jako generální úklid, revize, údržba, opravy, servis," shrnul ředitel divadla Luboš Růžička. Větší stavební práce přijdou až příští rok, kdy se plánuje vybudování bezbariérového přístupu. „Bylo několik alternativ vybudování výtahu ve vnitřním traktu divadla plus ještě jedna, která je už několik let vyprojektovaná. Tou byl vnější prosklený kulatý výtah z čelní strany budovy," doplnil místostarosta Michael Kašpar.

I po dohodě s městským architektem a ředitelem divadla ale tuto vnější variantu výtahu město zavrhlo. „Byl by to výrazný zásah do architektury divadla, navíc by to bylo velmi nákladné a náročné na údržbu," vysvětlil místostarosta.

I Kutná Hora se chystá na divadelní prázdniny. Zdejšímu Tylovu divadlu zbývá pouze jedno představení, které je na programu zítra. Poté se již dveře divadla zavřou. „V létě přijdou na řadu běžné úpravy a samozřejmě se budeme připravovat na další sezonu," uvedla ředitelka divadla Veronika Lebedová. Milovníci divadla ale budou moci v létě navštívit představení na nádvoří Vlašského dvora nebo i festival TyjátrFest. Další sezonu v Tylově divadle pak 9. září otevře představení Vzpomínky zůstanou v hlavních rolích se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem.

Naopak v Dusíkově divadle Čáslav už sezona skončila a v příštích měsících zde bude velice živo. Bude totiž pokračovat dlouhodobá rekonstrukce historické budovy. Mělo by být dokončeno statické zajištění stavby. Dojde taktéž k sanaci vlhkosti obvodového zdiva a v plánů je i výměna oken či repase vchodových dveří.

Prázdniny čekají i Městské divadlo Na Poště v Benešově. Budova je dlouhodobě v neutěšeném stavu a město plánuje její opravu. Ty nejnutnější zásahy by měly přijít na řadu již v příštích týdnech. V době léta ale diváci o zábavu nepřijdou. Program se přesune ven v rámci multižánrového festivalu. „Také ke konci srpna pořádáme divadelní festival na Konopišti," uvedla vedoucí informačního centra v Benešově Hana Zdvihalová.