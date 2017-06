V Belgii havaroval autobus s kutnohorskými gymnazisty, čtyři byli zraněni

Lutych/Kutná Hora - Autobus převážející studenty z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kteří byli na poznávacím zájezdu v Londýně, havaroval ve čtvrtek kolem třetí hodiny ráno.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Autobus s českými školáky havaroval na dálnici A3 kousek od belgického města Lutych. Tři studenti a řidič autobusu byli s lehkými zraněními ošetřeni v nemocnici,“ řekla pro Deník mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Naštěstí se jednalo o lehká zranění, například o odřená kolena, modřiny nebo překousnutý jazyk.

Jak potvrdil ředitel Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček, v současné chvíli jsou již studenti na cestě domů. V 15.30 hodin byli ve Frankfurtu. „Za těch 27 let, co jsem ředitelem na gymnáziu, se jedná o takovouto první nešťastnou událost. Jsem rád, že to dobře dopadlo,“ řekl Vladislav Slavíček.

Všichni účastníci nehody si pochvalovali seriózní jednání cestovní kanceláře. Za 8 hodin zdržení na cestě vrátí každému studentovi gymnázia cestovní kancelář tisíc korun. Pedagogický dozor a studenti si pochvalovali i jednání všech v Belgii. „Obětavě je ubytovali v nějaké tělocvičně, aby se dostali z počátečního stresu,“ dodal ředitel.

Všech 47 studentů by mělo do Kutné Hory dorazit v pořádku dnes okolo půlnoci. Protože budou unavení, dostanou vysvědčení hned po příjezdu ke škole.

Kutnohorští gymnazisté byli na několikadenním výletě v Londýně. Zájezd tvořili převážně studenti z kvarty, zájezd byl ale doplněn o studenty z dalších tříd. „Už jsme na cestě domů,“ uvedl jeden člen pedagogického sboru, který byl účastníkem nehody.