V areálu sanatoria možná vzniknou byty

Kostelec n. Č. l. – Areál bývalé zemské nemocnice je jen krůček od prodeje. Potvrdil to starosta Kostelce nad Černými lesy Jiří Kahoun.

Areál sanatorky v Kostelci nad Černými Lesy.Foto: www.kostelecncl.cz

Město vybralo ze dvou nabídek jednu firmu, se kterou nadále jedná o prodeji sanatoria. Jiří Kahoun však upozornil, že obchod stále ještě nemusí být zdárně uzavřený. Nyní mají věc v rukou městští právníci, kteří musí vypracovat znalecký posudek týkající se odhadní ceny areálu. S částkou pak bude musit souhlasit nejen zájemce o koupi, ale také zastupitelstvo města.

Vše je tak na dobré cestě, ale nic ještě není zcela jasné. Podle Jiřího Kahouna město vybralo ze dvou nabídek, které mělo k dispozici tu rozsáhlejší. „Firma má zájem nejen o hlavní budovu, ale také o přilehlé pozemky," vysvětlil. Ve svém plánu chce investor tedy využít nejen hlavní budovu, kotelnu a prostory předního parku, ale navíc také bývalý autopark a zahradnictví.

Pokud se tedy podaří obchod opravdu uzavřít, mohly by v Kostelci nad Černými lesy vzniknout nové bytové domy. V prostoru, který roky chátral, by kromě toho mělo objevit také sociální zázemí. „Na místě by měl vzniknout například domov důchodců a v plánu je navržená také poliklinika," vyjmenoval starosta.

Pokud nedojde k podpisu kupní smlouvy, má pořád ještě šanci také druhý investor. Zastupitelstvo města si totiž vyhradilo právo oslovit druhého zájemce v pořadí v případě, že s vítězem soutěže nebude uzavřená smlouva. Druhý investor má zájem o menší část areálu. Budovu by chtěl využít k výstavbě poúrazové nemocnici, tu by financoval z několika zdrojů.