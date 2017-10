Uzavírka komplikuje cestu na nádraží

Plaňany /FOTOGALERIE/ - Stavba obchvatu městyse Plaňany s sebou mimo jiné přinesla také uzavírku Pražské ulice. V první etapě je tato ulice uzavřená od železničního přejezdu až ke křižovatce na obec Radim a uzavírka v této podobně potrvá až do 5. listopadu.

Místem se díky bezpečnostním opatřením projít dá, ale se zvýšenou opatrností. To potvrdila seniorka Anna Talacková, která v nedávné době do Plaňan vlakem cestovala. „Chodit se tam dá, ale člověk musí dávat pozor,“ vysvětlila s tím, že z plaňanského nádraží spolu s ní do centra městyse mířily také děti.

Pokud má někdo obavy a nechce procházet uzavřenou ulicí, má možnost vystoupit na vlakové zastávce a cestě z nádraží se tak vyhnout.

Co se týká dopravy, uzavírka s sebou nenese příliš velké komplikace. Automobily, které míří do kamenolomu jezdí zkrátka objízdnou trasou. „Auta do kamenolomu přijíždí horem,“ potvrdil starosta městyse Martin S. Charvát.

Práce na budování obchvatu podle jeho slov stále pokračují a prozatím jde vše víceméně podle harmonogramu. „O rozsahu archeologických prací ještě není rozhodnuto,“ prozradil Martin S. Charvát, který dodal, že v současné době stále ještě probíhá základní archeologický výzkum.

I přes přítomnost archeologů stále pokračují také stavební práce. Starosta však upozornil, že pokud nebude o pokračování archeologických prací rozhodnuto v brzké době, mohla by výzkum začít stavbu komplikovat.

Uzavírka Pražské ulice I. etapa: 12. září – 5. listopadu

II. etapa: 6. listopadu – 22. prosince



- uzavřená je část ulice od vlakového nádraží ke křižovatce na Radim.

- příjezd do kamenolomu, k nádraží a do stavební firmy je možný od silnice I/12 (odbočka nedaleko čerpací stanice u Vrbčan)



- průjezd na Radim v případě směru jízdy od náměstí je bezproblémový



- lidé, kteří cestují vlakem, nemusí vystupovat na nádraží, mohou využít zastávku, která je navíc blíže centru