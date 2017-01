Úřad na Vyžlovce otevře v sobotu, V Krupé poplatky nezvýší

Kolínsko - Na Vyžlovce otevřou úřad kvůli placení poplatků i v sobotu, v Krupé lze platit v týdnu.

Peníze - ilustrační snímekFoto: Deník

Obecní úřad otevřou i v sobotu, můžete jít zaplatit

Vyžlovka – Občané mohou přijít uhradit poplatky také v sobotu. Obecní úřad totiž bude otevřený v sobotu 14. ledna a následně také 28. ledna od 8.00 do 12.00 hodin. Platit je možné i platební kartou. Podle vedení obce se tak transakce výrazně urychlí. Ve stejném čase bude také otevřené sběrné místo na dvoře úřadu. Tam mohou lidé odložit tříděný odpad. Tedy sklo, papír nebo plasty. Po oba dny bude k dispozici také výstava ZŠ Vyžlovka. Lidé tak mohou využít otevřeného úřadu a navštívit ji.

Poplatky se nezvýší

Krupá – Poplatky za odvoz odpadů se v letošním roce nezvýší. Cena zůstává stejná jako v předchozím roce. Místní tedy zaplatí 750 korun za osobu, chalupáři pak stejnou částku za rekreační objekt. Za pejska místní musí uhradit poplatek 50 korun. Pokud mají doma více psích miláčků, tak za druhého a každého dalšího musí uhradit 70 korun. Platit lze hotově v pokladně obce v úředních hodinách nebo na účet. Čas je do konce února.

Sokolovna se promění v kino

Zásmuky – V zásmucké sokolovně se opět bude promítat. Zajímá vás, co dělají vaši mazlíčci, když nejste doma? Pak se se svými dětmi přijďte podívat na film nazvaný Tajný život mazlíčků . Chybět nebude občerstvení a vhodné je dorazit už 20 minut před začátkem promítání. Ten je naplánovaný na 19.00 hodin. Děti do 12 let by měly přijít v doprovodu dospělé osoby.

Nučická opona pokračuje

Nučice – Dramatický kroužek pokračuje i v novém roce. Zkoušky budou vždy v sobotu od 10.00 hodin v tělocvičně bývalé školy. Poprvé se účastníci sejdou 14. ledna, aby nacvičili vystoupení, které předvedou 11. března.

Odečtou elektroměry

Výžerky – Ve středu 11. ledna dojde v obci k odečtu elektroměrů. Ten, kdo nebude přítomný, by měl nechat stav elektroměru napsaný na viditelném místě. Odečítají se všechny elektroměry v obci, lidé tedy mohou být nahlášení u různých společností.