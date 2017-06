U chrámu svatého Bartoloměje budou restaurovat i kosti

Kolín – Rok a půl chystaný projekt na rozsáhlé úpravy celého areálu chrámu sv. Bartoloměje startuje. „Konečně se nám podařilo domluvit s ministerstvem pro místní rozvoj na zadávacích podmínkách soutěže na výběr zhotovitele," potvrdil místostarosta Michael Kašpar. Výběrové řízení město vyhlašuje právě nyní.

Kolínský chrám sv. BartolomějeFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Pokud se žádná ze zúčastněných firem neodvolá a nenastane zdržení, mohl by být v srpnu až září znám vítěz a na podzim skutečně začít vlastní práce.

Město si pro výběr odborníků klade velmi přísné podmínky. Firma musí mít za sebou například nejméně tři úspěšné akce na památkách obdobného charakteru minimálně za 30 milionů. Město si vybírá i restaurátory, hlavní restaurátor například musí mít minimálně 10 let praxe apod.

Dotaci na celou akci už Kolín získal, z vlastních zdrojů bude platit 10 procent nákladů. Hotovo by mělo být kromě kostnice zhruba za rok a půl (podle zadání za 80 týdnů od začátku stavby).

„U kostnice je mnoho restaurátorských prací i na kostech, tam je proto termín delší – 130 týdnů, tedy více než dva roky,“ upřesnil místostarosta.

Práce se týkají celého areálu kolem chrámu, tedy kostnice, zvonice, budovy tzv. staré školy, vnitřního parteru, ohradní zdi, propojení do Kouřimské ulice. Bude i nové osvětlení chrámu včetně nových rozvodů pod novými dlažbami.

Úpravy na parkánu se podle slov místostarosty budou následně platit z městské kasy. Toto místo už totiž není přímo v areálu chrámu coby národní kulturní památky, takže se na něj nevztahují evropské dotace.

Součástí těchto prací bude i bezbariérové propojení přes muzeum. Z Brandlovy ulice tak vznikne průchod přímo na parkán. Následně by se mělo řešit propojení z proluky v ulici Politických vězňů, ale to je otázkou dvou a více let.

Historik, ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink chystané rekonstrukční práce velmi chválí. „Velice mě těší, že dojde k rekonstrukci areálu u nejvýznamnější kolínské památky, rozhodně si to zaslouží. Areál má potenciál co do budoucího využití a věřím, že do budoucna to také pomůže zvýšit zájem o budovy muzea v Brandově ulici,“ řekl Vladimír Rišlink.

S vybudováním průchodu přes suterénem Dvořákova muzea směrem na parkán podle něj muzeum nemá žádný problém. „Je to prostor, který jsme beztak nevyužívali,“ dodal.

Rekonstrukci areálu chrámu vítá i kolínský farář Ján Halama. „Bude to užitečné a přínosné pro všechny – pro veřejnosti, pro turisty, pro město, pro farnost,“ řekl.

V podnikatelském inkubátoru v areálu kolínského zámku nyní můžete vidět vystavené práce mladých architektů, jejich různé vize na úpravy kolem chrámu sv. Bartoloměje. „Rádi bychom tam ale lidem představili to, co se stane za dva roky skutečností,“ plánuje na nejbližší dobu místostarosta Kašpar.

Sami Kolíňáci se na zrekonstruovanou lokalitu těší. „Zvlášť když to nejde z městské kasy,“ smál se Robert Eichler. „Takhle obrovskou akci by město samo nemělo šanci zaplatit. A nakonec z toho, věřím, bude moc pěkná věc. Jestli tam udělají všechno, co plánují, tak to bude bomba,“ dodal.

Souhlasí s ním i Marta Syřínková. „Prostor za kostelem byl hodně dlouho úplně opomíjený a přitom je to tak pěkné místo. Je dobře, že se to tam opraví a otevře Kolíňákům i turistům,“ řekla.

Jak se vlastně restaurují kosti?

Provádí se v první řadě mechanické čištění kostí, namáčí se v lázni z vápenného mléka pro zpevnění jejich struktury. Chrání se rytiny na povrchu kostí, ty se obvykle při restaurování zatírají barvami nejčastěji voskového základu. Je vodné také například odstranění skvrn, doplnění chybějících částí, tónování, samozřejmostí je pečlivá dokumentace.