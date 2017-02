Týden ve zkratce: se starostou na pivu, odložení Natrucu, málo sester i lékařů

Další týden právě končí. Jaký byl? Přečtěte si shrnutí týdne, jak jsme psali o událostech v Kolínském deníku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Nemocnicím chybí sestry. Hlavně tam, kde je práce hodně těžká

Nemocnicím dochází personál, mnohde chybějí sestry, ale také lékaři, hlavně pak specialisté. Co se týká sester, nejvíce jich chybí tam, kde je práce nejtěžší, jako například na interně, jednotkách intenzivní péče a v některých ambulancích.

Čtěte: Nemocnice v kraji dlouhodobě hledají sestry a lékaře

Kdo zaváhal, po dálnici se neprojel

Jezdíte po dálnicích, ale nákup známky jste nechali na poslední chvíli? Redakce Deníku dělala průzkum a vyšlo najevo, že na mnoha místech nemusíte známku koupit. Co jsme dalšího zjistili?

Čtěte: Dálniční známky jsou na mnoha místech vyprodané

Festival Natruc letos nebude. Jubilejní ročník se odkládá

Kolíňáci letos nevyrazí na festival Natruc, jeho organizátor Aleš Bureš potvrdil, že se jubilejní ročník odkládá – možná na příští rok. Proč se k takovému kroku rozhodl?

Čtěte: Letošní festival Natruc nebude, potvrdil organizátor Aleš Bureš

Kolíňáci vyrazili na pivo se starostou Vítem Rakušanem

Setkání u piva. Takové setkání zvolil kolínský starosta a náměstek hejtmanky Vít Rakušan. S lidmi se sešel na Budvarce, kde mohli říct, co je ve městě trápí. Po čem Kolíňáci volali nejvíce?

Čtěte: Starosta pozval Kolíňáky na pivo





Nová osobnost Kolína? Jiří Šafařík!

Kolín zná novou osobnost. Titul tentokrát získal Jiří Šafařík, známý muzikant a dirigent Kolínského Big Bandu. Co na své ocenění říká?

Čtěte: Jiří Šafařík se stal Osobností Kolína





Toxiny by ze Zásmuk měly zmizet do tří let

Ekologické zátěž v lokalitě Vlčí důl v Zásmukách by měla být do tří let pryč. Na potřebnou investici získalo vedení Zásmuk peníze.

Čtěte: Vlčí důl se vanilkových toxinů zbaví do tří let