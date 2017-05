TÝDEN OČIMA Jakuba Šťástky: Kauza pozemku v Kolíně, modely z vlnité lepenky

Kolínsko - Co všechno přinesl právě končící týden? Kolín se bude zabývat, komu patří pozemek v malé průmyslové zóně. Tanečníci pomůžou postiženým. Žáci základních škol se zapojili do soutěže ve výrobě modelů z vlnité lepenky. Události týdne vybírá on-line editor Jakub Šťástka.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Město se bude zřejmě soudit o pozemek z kauzy Pekárek

Sedm let se již táhne kauza prodeje pozemků za bývalého místostarosty Romana Pekárka. Komu pozemek patří? Chystá se soud? Přečtěte si článek redaktorky Jany Martinkové.

Tělesně postižení získají výtěžek z tance na plese živnostníků

Výtěžek od tanečníků, kteří vystupovali na plese živnostníků, podpoří dobrou věc. Peníze získají tělesně postižení, který pro ně již mají vymyšlené využití.

Inspirovali žáky k výrobě modelů z vlnité lepenky

Zapomeňte na vystřihovánky. Tohle je o dost vyšší level. V týdnu se odehrálo vyhodnocení soutěže Modelumpus, kdy žáci základních škol soutěžili ve výrobě modelů z lepenky.

Autobusový terminál bude vstřícnější cyklistům

Jezdíte na kole? Pak by vás mohl zajímat zlepšovák, který bude mít modernizované autobusové nádraží. Terminál totiž ozvláštní tzv. cyklověž, ve které budete moci snadno parkovat kola.

Co přidat do parku v Kouřimi? Brouzdaliště!

Na úpravě kouřimského parku se dlouhodobě podílejí obyvatelé města. Podle jejich názoru by v něm mohlo přibýt koupaliště. Co by si přáli dalšího?

Parkovací karty v Kolíně budou výrazně levnější

Změny čekají parkovací karty. Jednak budou výrazně levnější, hoteliéři se navíc dočkají přenosných karet pro jejich hosty, které nebudou spjaté s konkrétní SPZ.

Výlet na zámek: zaujala by vás prohlídka v kostýmech?

Co s volným víkendem? Podívat se na zámek, hrad či muzeum? Pokud řeknete ne, pak o hodně přicházíte. Právě zámky, hrady a muzea se snaží nalákat co nejvíce turistů – proto organizují netradiční prohlídky v kostýmech a někdy dokonce při prohlídce zahrají divadlo.