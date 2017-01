Tříkrálové sbírky ještě nekončí všude

Kolínsko – Od počátku minulého týdne chodili koledníci České katolické charity napříč regionem, aby vybrali peníze na nejrůznější projekty. Zatímco v Kolíně a na Českobrodsku již sbírka skončila, na Černokostelecku se rozhodli sbírku prodloužit až do této neděle.

Tříkrálová koleda v kouřimském skanzenu.Foto: Deník/ Lucie Mašínová

„Oficiálně se sbírka koná do 15. ledna. My jsme se rozhodli ji prodloužit," vysvětlil farář Římskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Jaroslav Lízner. Podle jeho slov šestice dobrovolníku během týdne nestihla obejít všechny obce a lidé mají o sbírku zájem. Kromě Kostelce nad Černými lesy musí totiž koledníci obejít ještě další obce a města farnosti. Cesty koledníků vedly do Kouřimi, Vitic, Konojed a Kozojed. Zájem o sbírku byl však také v dalších obcích. Na počátku celé akce Zdeněk Sládek, vedoucí koledníků, prozradil, že pokud zbude čas, navštíví také Ždánice a Olešku. Nyní tedy mají koledníci na obchůzky ještě několik dní.

Tříkrálová sbírka v Kolíně již skončila, potvrdila ředitelka Farní charity Kolín Lucie Růžková Rybárová. „Ve čtvrtek budou pokladničky rozpečetěny na městském úřadě a spočítáme, kolik peněz se vybralo," řekla.

Kolínská farní charita část vybraných peněz plánuje použít na stavbu komunitního centra, jehož náklady ředitelka charity odhadla zhruba na 14 milionů korun.

Dnes budou rozpečeťovat pokladničky na českobrodské farnosti. Po Českém Brodě a okolí chodili koledníci s celkem 20 pokladničkami. „A myslím, že byli jako vloni úspěšní," popsala organizátorka Marcela Marková. Vybrané peníze pomohou místnímu domovu pro seniory a ústavu sociální péče Zvoneček Bylany.