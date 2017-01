Třídvorští chystají dětské maškarní, Oplanští se chystají na běžky

Kolínsko - Kam vyrazit za zábavou nebo kulturou?

Karneval. Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Děti se pobaví na maškarním

Tři Dvory – Maškarní karneval pro děti se odehraje v sobotu 28. ledna od 15.00 hodin ve Staré hospodě.

Oplanská běžka se odehraje znovu po šesti letech

Oplany – Milovníci zimních sportů a dobré zábavy se sejdou v sobotu 28. ledna na 5. ročníku Oplanské běžky. Registrace účastníků se koná od 10.00 do 11.00 hodin v prostoru startu na Kukli. Start a cíl závodu se nachází asi 300 metrů za autobusovou zastávkou Oplany-Skalická hájovna ve směru na Výžerky.

Obecní úřad je uzavřený, lékař neordinuje

Svojšice – Do konce tohoto týdne, tedy do pátku 27. ledna, je z technických důvodů uzavřený obecní úřad. Ve stejných dnech také neordinuje lékař Jaroslav Hejduk.

Snímek ze sekce Promítej i ty! zhlédnete na Kolárce

Kolín – Ve čtvrtek 26. ledna v klubu Kolárka (Prostor plus) zahajují veřejná promítání dokumentárních filmů ze sekce Promítej i ty!. Prvním snímkem je Hiphop-erace režiséra Bryna Evanse, film o seniorech a seniorkách, které se i přes svůj věkový průměr blížící se devadesátce rozhodli zúčastnit hiphopové taneční soutěže. Film sleduje cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas a jimž životní elán a nadhled rozhodně nechybí. Projekce začíná v 19.30 hodin.

V Krupé se bude plesat, chystá se devátý obecní ples

Krupá – Již devátý obecní ples se uskuteční v sobotu 28. ledna od 20.00 hodin v sále místního pohostinství. K poslechu i k tanci bude hrát skupina Conto.

Louňovičtí vybrali peníze na opravu kostela

Louňovice – Na dobrovolném vstupném na vánoční koncert, který pořádala obec Louňovice v Mukařovském kostele, se vybralo téměř 16 tisíc korun. Zastupitelé obce rozhodli, že částku dorovnají do výše 20 tisíc korun darem z obecní kasy. Celou částku pak předají farnosti Říčany na opravy Mukařovského kostela.

Tvořivé děti se sejdou v městské knihovně

Kouřim – Dnes se sejdou v kouřimské knihovně zájemci o tvůrčí dílničky. Téma tvoření je tentokrát příběhy zvířátek – bajky. Akce pro děti a rodiče začne v 17.00 hodin.

Hasiči ze Zibohlav zvou na ples, lákají na tombolu

Zibohlavy – Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy pořádá v sobotu 28. ledna od 20.00 hodin v místním kulturním domě hasičský ples. Chybět nebude bohatá tombola, návštěvníci se pobaví také při půlnoční hasičské, dovednostní, disciplíně o ceny. K tanci a poslechu hraje kapela Wječná žízeň.