Tři veteráni sledovali ze země veterány ve vzduchu.

Kolín - Váleční veteráni vévodili v sobotu kolínskému letišti. Živoucí legendy, generálové a důstojníci z druhé světové války Emil Boček, Václav Kuchyňka a Tichomír Mirkovič, kteří mohou zpaměti vyprávět o časech, jež už by se neměly opakovat. Ale i historická letadla, která svojí někdejší slávu připomínají především exhibicí ve vzduchu.

Zhruba osmi stovkám účastníků proletěly nad hlavami i takové skvosty letecké historie, jejichž první let se datuje do první světové války. Například francouzský dvouplošník Nieuport XII o rozpětí křídel 9 metrů, vyráběný od roku 1915, či stíhačka Fokker D.VIII.. Na nebi ale zazářil i prvorepublikový německý dvouplošník Bücker Bü 131 Jungmann. Na akci přiletěli z mladoboleslavského Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

Mezi diváky byli také poslední žijící český pilot RAF Emil Boček, Václav Kuchyňka, bojovník z východní fronty, příslušník 1. československého armádního sboru, ale i Tichomír Mirkovič, jenž za války sloužil v jugoslávských jednotkách.

S hrdiny letadla ze země sledoval předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), který je sám fanda do historických letadel a aut. „Byl to pro mě mimořádný zážitek. Jednak kvůli těm letadlům ve vzduchu, ale hlavně kvůli setkání s hrdiny, kterých si opravdu vážím. Ale nesetkáváme se poprvé, s panem Bočkem a Kuchynkou jsme se viděli minulý týden na Dukelském bojišti a u památníku Karpatsko-dukelské operace ve slovenském Svidníku,“ poznamenal Jan Hamáček, se kterým na letiště dorazila exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ta jej doprovází jako dvojka středočeské kandidátky sociálních demokratů do Sněmovny. Lídrem této kandidátky je právě Hamáček.

Jak prozradil, mají pro něj taková setkání i osobní význam. On sám měl v rodině veterána, strýce, jenž byl příslušníkem 311. bombardovací perutě RAF. Jako radiotelegrafista odlétal přes 200 hodin v bojových náletech nad Německem.

Jan Exner