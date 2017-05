Traktoriáda v Lipci přilákala kolem 600 diváků

Lipec - V sobotu se v Lipci konal 9. ročník Traktoriády. Akce začala ve 12 hodin, ale již od ranních hodin se na místním hřišti sjížděly po vlastní ose či na návěsech traktory (a několik čtyřkolek) z různých koutů republiky.

Traktory dorazily např. z Jesenice u Prahy, Kochánek okr. Mladá Boleslav, Nepolis okr. Hradec Králové, Velkých Výklek okr. Nymburk, Mirotic okr. Písek, pražských Horních Počernic, Předměřic nad Labem a dalších míst, nejdále až z Benešova nad Černou, okr. Český Krumlov, ty čekala cesta dlouhá přes 230 km. Přihlášených bylo 78.

Po poledni vyrazil konvoj na spanilou jízdu obcí a pak směrem na Krakovany. Počasí bylo přímo výletní, takže si účastníci spanilé jízdy projížďku po okolí velice užili.

Na hřišti bylo po celý den zajištěno bohaté občerstvení, pochoutkové klobásy z udírny, krkovička, lahůdková sekaná, výborné bylo vepřové na grilu. To platí i pro pivo několika značek. Ochladit zevnitř se dalo také výbornou točenou zmrzlinou a ledovou tříští, kterou ocenily zejména děti.

Jako každý rok bylo možno zajet do sousedních Radovesnic II do muzea veteránů. Bohumil Vokál, lipecký rodák, v muzeu shromáždil jednu z největších sbírek motocyklů i dalších veteránů. Veteránská technika a motocykly byly jako vždy vystaveny u obecního úřadu, pro fajnšmekry byly připraveny opravdu krásné kousky, vesměs vyšperkované a nablýskané. Zejména milovníky škodovek každoročně potěší svou sbírkou Lipečák Vladimír Toman. Povypráví o jejich historii, zná v nich každičký šroubek; je to jeho veliký koníček již od teenagerských let. Mnozí z nás začínali své šoférské zkušenosti nabírat právě se škodověnkami, tak je to vždy takové milé ohlédnutí zpět.

Vedlejším programem zejména pro děti a chovatele byla výstava drůbeže, králíků a holubů a malá výtvarná dílnička. Z té si domů odnášely vlastnoručně malovaný obrázek.

Po návratu traktorů a čtyřkolek se v místním písníku na trati po lesních cestách konaly závody jízdy souměrnosti v terénu, sledované v příjemném chládku spoustami diváků. Fandili všem, bez rozdílu. Účastnilo se 15 závodníků, z toho byly 4 ženy, sličné dívky, které si s tratí hravě poradily a nakonec všechny stanuly na stupních vítězů. Po skončení závodů byly vyhlášeny výsledky všech soutěží, ve kterých byly oceněny nejhezčí traktory tovární výroby (nejvíce se líbily Zetory 25) a nakonec i nejúspěšnější závodníci a závodnice. Obdrželi krásné poháry a věcné ceny. Byl oceněn i nejmladší účastník Traktoriády, Lipečák Matěj Vojáček. Pan Fiala dostal cenu za věrnost, neboť z Horních Počernic přijel na všechny dosavadní Traktoriády v Lipci.

Počasí vyšlo náramně, a tak není divu, že se sešlo přes 600 návštěvníků. Doufejme, že se všem v Lipci líbilo a přijedou za rok opět tentokrát na jubilejní ročník Traktoriády, ale mezitím i na další akce, jež místní parta chystá. Zejména na první sjezd rodáků a přátel Lipce a oslavu 90. výročí SDH Lipec, jež se konají v sobotu 17. června od 12 hodin.

Jana Valentová