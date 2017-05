Tipy z Kolínska nejen na víkend. Kam se chystáte?

Kolínsko - Přinášíme vám přehled kulturních akcí. Slavit budete moci třeba již Den matek.

Putujte s Miloslavem Macháčkem za diamanty

Velim – V kostele sv. Vavřince se uskuteční promítání záběrů nazvané Putování za diamanty. Fotografiemi bude provázet Miloslav Macháček . Akce se koná dnes od 18 hodin.

Prohlédněte si Iluzi a skutečnost v muzeu

Kostelec n. Č. l. – Obrazy Gabriely Kryl budou k vidění v černokosteleckém muzeu hrnčířství na náměstí Smiřických. Vernisáž výstavy je naplánovaná na 6. května od 16 hodin. Kurátorem výstavy nazvané Iluze a skutečnost je Jiří Filípek. Obrazy si můžete přijít prohlédnout až do 28. května. Zároveň lze shlédnou také stálou expozici muzea.

Jevanští připravili cestu začarovaným lesem

Jevany– Na hrázi Jevanského rybníka bude startovat dobrodružná cesta začarovaným lesem. Na děti čeká les plný pohádkových bytostí a řada netradičních úkolů. Cesta je dlouhá tři kilometry a vhodná také pro kočárky. Na start děti mohou přijít v neděli 7. května od 14 do 16 hodin. Konec je naplánovaný na 17 hodin.

Oslaví Dne matek

Tři Dvory – Maminky, babičky i tetičky jsou zvané na oslavu Dne matek, která se koná v sobotu 13. května od 15 hodin v sále Staré hospody. Připravené je pásmo dětí ze zdejší mateřinky, vystoupení taneční skupiny Kocour Modroočko. Představí se také duo z Cross Dance Kolín a Justýna Špinková na akci zazpívá.

Na sále se bude sportovat

Nučice – Turnaj ve stolním tenise nazvaný Nučický pingpongáč se bude konat v Hospodě u Kubelků v sobotu 13. května od 14 hodin.

Štíhličtí chystají tradiční lávku už na květen

Štíhlice – Letošní Štíhlická lávka je naplánovaná na sobotu 20. května od 13 hodin. Konat se bude u rybníčku. Přichystané jsou zábavné soutěže pro děti i dospělé. Půjde hlavně o to, přejít lávku suchou nohou. Občerstvení a hudba bude k dispozici až do večera.

Putujte se sv. Jakubem okolím Kaňkovských vrchů

Kolínsko – Máte rádi pochody nebo cyklovýlety? Pak si zapište do kalendáře datum 13. května. Koná se již druhý ročník putování se sv. Jakubem. Účastníci budou mít jedinečnou možnost navštívit místa, který jsou jinak veřejnosti nepřístupná. Kostely i další objekty na trasách budou tento den otevřené. K dispozici jsou trasy od 3,5 do 30 kilometrů pro pěší a od 22 do 75 kilometrů pro cyklisty. Start je vždy v Hlízově u kulturního domu. V rámci tras můžete navštívit například Nebovidy nebo Starý Kolín.

Noty na pomoc opět pomohou

Kolín – Tradiční benefiční festival, na kterém zahrají začínající kapely z regionu bez nároku na honorář se koná v sobotu od 18 hodin v Městském společenském domě Kolín. Od 18 hodin zahraje skupina Prasákův gauč, v 19.30 se představí Insignie, od 21 hodin Jadaband, ve 22.30 vystoupí bach O.R. a na závěr kapela Blikající miminko.