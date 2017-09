Tipy na víkend: Sendražický trojúhelník startuje již pojedenácté

Kolínsko - Plánujete, kam vyrazíte o víkendu? Třeba vám pomůžou v rozhodování naše tipy!

Sendražický trojúhelník startuje již pojedenácté

Sendražice – Motoclub Sendražice pořádá v sobotu 2. září na louce za Koramem již 11. ročník Sendražického Trojúhelníku. Závod se jede jako vytrvalostní tříhodinovka s motocykly československé výroby, vyrobenými před rokem 1985 o objemu do 50 ccm. Startuje se jako v Le Mans, jezdci dobíhají 50 metrů k motocyklům odstaveným na startovním roštu. Trať závodu tvoří cca 1,2 km okruh, který vede z části po asfaltové cestě, louce a polní cestě ve tvaru trojúhelníku.

Závodí se ve třech kategoriích – Originál, Speciál a nově Vořežplech. Přihlašování do závodu bude možné od 9 do 11 hodin. Start závodu je naplánovaný na 13 hodin.

Kostel rozezní tóny kytary

Rovná – Další koncert Stříbrnoskalického hudebního léta začíná v sobotu 2. září v 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Rovné. Návštěvníci se spolu s kytaristou Jeronýmem Stašou vydají na cestu s klasickou kytarou od baroka do 20. století, z Evropy přes Latinskou Ameriku až na Kubu. Zazní díla J. S. Bacha, F. Sora, M. Pasiecznyho, M. Ponce, F. Martina, L. Brouwera.