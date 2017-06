Test redakce na objížďce: z kruháku u Ovčár jsme v Kolíně na za 20 minut

Kolín /FOTOGALERIE/ – Další uzavírka Ovčárecké ulice odstartovala. Jak to vypadá na objízdné trase? Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži.

Startujeme kousek od redakce a hned po pár stech metrech stojíme. To když se snažíme vyjet z ulice Na Louži a odbočit doleva na Ovčáreckou. Nejdou semafory, zprava od Nového mostu pomaloučku popojíždí kolona, takže dle pravidel je odbočení prakticky nemožné. Řidič před námi otáčí. Gentleman v bílém Fordu nás ale během chvilinky pouští, jen musíme počkat, až projede motocykl a dodávka v odbočovacím pruhu. V něm jsou řidiči rádi, že na rozdíl od kolegů v průběžném pruhu mohou jet a kolegy, který pouští auto z vedlejší, si nevšimnou.

Napojujeme se do kolony a kolem školy trpělivě popojíždíme rychlostí cca 5 km/hod. Projíždíme částí Ovčárecké, která se opravovala přednedávnem. Míjíme pracovníky, kteří na nadjezdu začínají opravovat mostní závěr. Dál výjezd směr Ovčáry je v pohodě. Přijíždíme k další rekonstruované části, a to právě velkému úseku, kde je již vyfrézovaný celý pruh až přesně ke značce konec Kolína. Je horko. Dělníkům v oranžových vestičkách jejich práci nikdo z projíždějících řidičů moc nezávidí.

Na kruhový objezd u Ovčár najíždíme ve 14.57. Odbočujeme na objížďku směr Velký Osek, před námi linkový autobus. Frčíme si v pohodě devadesátkou, míjíme jednoho cyklistu, za námi v dáli jedno osobní auto. Zatím žádný velký provoz. Tři osobní auta si to zkracují přes pole prašnou cestou směr Sendražice. Oblaka prachu se za nimi valí na metry daleko. „Asi vědí, proč to dělají,“ honí se nám hlavou ve chvíli, kdy během chviličky brzdíme a dojíždíme kolonu. Měří zhruba kilometr. A neposouvá se zrovna rychle. Většinou ji tvoří osobní auta, v dálce vidíme jeden kamion naložený trojčaty z TPCA. Motorkář kolonu předjíždí. Popojíždíme krokem. Aut v protisměru není mnoho. Za námi se prodlužuje kolona.

Přijíždíme ke značce omezující nejvyšší rychlost na 70 km/hod. My stojíme, nebo jedeme cca 10 km/hod. Pomalu se začínáme blížit ke křižovatce u Veltrub. Je 15:07. Míjíme další značku neznámého druhu, je otočená čelem do pole. Následuje značka upozorňující na tvorbu kolon. Poté, co v koloně jedeme už deset minut. Konečně vjíždíme do křižovatky u Veltrub. Samozřejmě v odbočovacím pruhu na Kolín je kolona, směr dál na Velký Osek už projíždí plynule. Ještě jedna červená a už odbočujeme.

Vjíždíme do Veltrub. Je 15.12. Trasa 3,5 km tedy trvala přesně čtvrt hodiny. Přes Veltruby projíždíme celkem plynule, souvislá řada aut průběžně projíždí vesnici. Od Veltrub na Kolín je prakticky prázdná silnice, kolem Hradišťka svištíme v pohodě. Starší muž se příjemně sluní u cyklostezky. V Kolíně jsme v 15.17. Opět bezproblémový provoz, běžný jako každý jiný všední den odpoledne. Pár osobních aut (konkrétně sedm) stojí před kruháčkem Na Louži, plynule najíždějí. Tři z nich to zkusí přes tzv. bypass, který je nyní otevřený pro všechna auta, jinak slouží jen pro autobusy. „Malá dobrá zkratečka,“ popsala řidička Miroslava Lánská. „Uvažujeme, že bychom otevření tohoto pásu udělali jako trvalejší úpravu,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička.

První den uzavírky a následné objížďky nebyly podle policejní mluvčí Petry Potočné v této lokalitě žádné závažné problémy. Potíže se objevují jen ve chvíli, kdy se střídají směny v automobilce TPCA. „Budeme se snažit, aby v této době na křižovatce u Veltrub místo semaforů řídili provoz policisté,“ uvedla Petra Potočná.