Terasy nad řekou se po letech otevírají, otevření zpestří hudební vystoupení

Kolín /FOTOGALERIE/ – Celé roky tam Kolíňáci nebyli, někteří si ani nevzpomínají, že by něco takového za městským společenským domem bylo. A přece. Kvůli havarijnímu stavu celá léta uzavřené terasy s krásným výhledem na řeku a Práchovnu se opět stanou malým klenůtkem v centru města.

Původní termín dokončení jejich rozsáhlých oprav, kde spoustu problémů nadělala například statika schodiště, byl na červnový Kmochův Kolín. To se nestihlo, tak se začalo mluvit o červenci.

Ani tento termín neklapl, práce se protáhly déle, než město počítalo. Nakonec se terasy otevřou při Dnech evropského dědictví 10. září. „Chceme prohlídku zrekonstruovaných, nasvícených teras spojit s pravidelnou prohlídkou radnice, ale tentokrát večerní,“ říká starosta Vít Rakušan.

Slavnostní otevření je proto naplánované na 18 hodin. Otevření teras zpestří hudební vystoupení Petra Konývky a Tomáše Tesaře. Stejně jako v letech minulých se role průvodců ujmou starosta Vít Rakušan a místostarostové Michael Kašpar a Tomáš Růžička. Na komentované prohlídky mohou lidé dorazit mezi 18.30 a 20.30 hodin.

„To bych se šel podívat. Jsem docela zvědavý, co za kulturákem nakonec vytvořili,“ nechal se slyšet Kolíňák Michal Haniš. Večerní prohlídka teras by mohla přilákat i na zmíněnou prohlídku radnice, kterou už město pořádá sedm let.

Terasy byly zrekonstruovány díky prostředkům z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2016 pro projekt: Městské terasy opět žijí!