Světla na přejezdu spustí každým dnem

Kolínsko - Výstražná světla na železničním přejezdu na trati z Peček do Kouřimi mezi městem Pečky a obcí Tatce by mělo být plně funkční do několika dní. Svými slovy to potvrdil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Správa železniční dopravní cesty podala v minulých dnech žádost Drážnímu úřadu. Žádost jsme posoudili a prověřili. Na základě našeho vyhodnocení byl přejezdu udělený průkaz způsobilosti, díky čemuž bude moci správce infrastruktury přejezd uvést do činného stavu,“ řekl mluvčí Drážního úřadu. Martin Novák také dodal, že díky tomuto kroku dojde k odstranění matoucích a potencionálně nebezpečných situacích na přejezdu. Svými dalšími slovy však apeluje na řidiče, aby respektovali železniční přejezdy a nehazardovali se svým životem ani životy ostatních. „V případě, že je někde neaktivní přejezdové zabezpečovací zařízení, doporučujeme se na takovém přejezdu chovat tak, jako by byl zabezpečen pouze výstražnými kříži. To znamená podstatně zpomalit, případně i zastavit vozidlo a přesvědčit se, že mohu s vozem bezpečně přes přejezd přejet,“ dodal závěrem. „Jsem ráda, že světelná signalizace bude konečně spuštěná. Už jsme si říkali, že ta světla přikrytá několik let černým igelitem snad ani nikdy nebudou fungovat a nakonec je někdo v tichosti zase odstraní,“ řekla řidička Petra Chlupová, která místem projíždí několikrát do měsíce. „Samozřejmě i po spuštění světel by tu lidé měli být opatrní,“ dodala mladá řidička na závěr.



Autor: Lucie Mašínová