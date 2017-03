Studenti z Kolína soutěží o 50 tisíc na ples

Kolín - Studenti z kolínské obchodní akademie a gymnázia mají velkou šanci vyhrát 50 tisíc korun na svůj maturitní ples. Účastní se totiž soutěže „To fakt nevyčistíš!" vyhlášené v rámci vzdělávacího programu s názvem „Doodpadu".

Studenti z Kolína soutěží o 50 tisíc na maturitní ples.Foto: archiv organizátorů soutěže

„Úkolem soutěžících bylo seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. Vytvářeli grafiku, mohli navrhovat billboardy, plakáty, komiksy, cokoli je napadlo," uvedla jednatelka společnosti VODOS Jaroslava Nešporová. Vítězem regionálního kola se stala třída 6.A8 Gymnázia Kolín. Nominaci do celorepublikového finále, jehož vítěz bude vyhlášen ještě v březnu při příležitosti Světového dne vody, si ale vysloužila také třída 2.B Obchodní akademie Kolín.

Čtěte také: S Pekařem a Děkanem si výjimečně zazpívali i muzikanti z Rybiček 48

Do hlasování se může zapojit i veřejnost. Na facebookových stránkách projektu jsou zveřejněny všechny soutěžící práce. Každý návštěvník může dát like svému favoritovi, a rozhodnout tak o držiteli Ceny veřejnosti. Hlasovat lze do 10. března.