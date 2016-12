Stav vodoměru lze nahlásit zprávou nebo emailem

Ždánice – Od dnešního dne do čtvrtka dojde k odečítání vodoměrů.

Lidé, kteří nebudou v těchto dnech doma, by měli opsat stav vodoměru na lístek spolu se svým jménem a číslem popisným. Lístek by měli vhodit do schránky u starosty, případně na obecním úřadě. Stav vodoměru lze poslat také formou textové zprávy, kdy je potřeba uvést nejdříve číslo popisné a pak stav vodoměru. Údaje lze poslat také elektronickou poštou na email obecního úřadu.