Stále nevědí, kde uniká voda, v noci ji zavírají

Černé Voděrady – Voděradští stále ještě nezjistili, odkud uniká voda.

Vodovod. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Z toho důvodu stále zavírají přívod vody do obce v nočních hodinách. V noci totiž čerpají vodu ze studní do nádrží, ty ráno otevírají a vodu pouští do rozvodů. Opatření potrvá dokud nebude nalezená a odstraněná závada. Vedení obce se domnívá, že voda uniká pravděpodobně prasklým kohoutem na domovní přípojce. Přesně místo však zatím nezjistili.