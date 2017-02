Sportovkyně roku Kateřina Šafránková: Žádná meta není nepřekonatelná

Kolín /ROZHOVOR/ – Rok 2016 byl náročný, ale žádná meta není nepřekonatelná. Kolínská královna sportu Kateřina Šafránková přebírala již pošesté cenu pro nejlepšího sportovce Kolína.

„Jsem samozřejmě hodně ráda. Je moc fajn, když tu snahu za celý rok pak takhle někdo ocení a vlastně si vždycky ráda připomenu uplynulou sezonu,“ řekla vítězka při přebírání cen.

Trošku se to dalo čekat. Vždyť jste se v loňském roce zúčastnila olympijských her. Pasovala jste se sama do role favoritky?

Jako favoritka jsem se necítila. V takové anketě může vyhrát v podstatě kdokoliv (směje se). Spíš všichni okolo se tvářili, jako by to byla přece jasná věc.

Nechala jste za sebou celou řadu vynikajících sportovců. Kdo byl váš favorit?

Mým favoritem byl Tomáš Paprstka. Má na kontě už taky mraky super výkonů a určitě mi šlape na paty (smích).

Bylo to vaše šesté vítězství v anketě. Co pro vás znamená?

Jsem ráda, že jsem se zase dokázala vrátit na první místo. Díky všem, co hlasují, že rozdají hlasy i mně a já jsem díky nim už šestkrát mohla stát na pódiu jako první. Pro mě osobně je to prima odměna za celý rok.

V jedné éře jste vyhrála třikrát v řadě. Nyní máte zaděláno na další hattrick.

Byla bych ráda, kdyby se to zase podařilo (smích). Ale všechno záleží na zdraví. Pokud je člověk v pohodě a udělá v tréninku všechno, co má, tak je velká pravděpodobnost, že i výkony v sezoně pak budou fajn.

Kromě poháru, diplomu a finanční odměny jste dostala ještě jeden speciální dárek – basketbalový dres s číslem 12. Jste známá tím, že jste velkou fanynkou kolínských Medvědů, takže to určitě potěšilo, ne?

Byla to pecka! Takovou věc jsem nečekala. Už jsem tam stála tolikrát, tak jsem si myslela, jak vím, co přijde. Takže takové překvápko bylo fakt super. Asi to byla nejlepší věc z těch všech darů (směj se). Fanynka jsem fakt velká. Vždycky se tam odreaguji a baví mě ten kontakt a rychlost. A hlavně je většina kluků vyšších jak já, tak je taky fajn vidět někoho vyššího (smích).

"Nic lepšího jsem nikdy nedostala!" radovala se z basketbalového dresu sportovkyně Kolína. Autor: Zdeněk Hejduk

Když jsme u basketbalu, co říkáte na výkony kolínských basketbalistů?

Přijde mi, že to bylo tak ve vlnách. Jednou nahoře, jednou dole. Myslím, že mohli postoupit i líp než ze šestého místa, ale na tom teď nezáleží. Doufám, že se teď povezou na té vlně pěkně nahoře a já budu chodit koukat na vítězství. Takže jim moc držím palce (směje se).

Titul nejlepšího sportovce si zaslouží oslavu. Jaká bude?

Určitě se na nic velkého nechystám. Ale mám volnější týden, takže vyrážím na hory a tam si užiji čtyři dny na lyžích a myslím, že to tam stihneme zapít několikrát (smích).

V posledních letech pravidelně vítězily atletky. Před vámi se to podařilo Petře Andrejskové, nebo Heleně Jiranové. To musí být v klubu dobrá nálada. Povzbuzujete se navzájem?

My toho popravdě tak moc nenatrénujeme spolu a moc se nevídáme. Ale řekla bych, že když už se potkáme, tak se rády vidíme. Celkově se mi zdá na atleťáku ta atmosféra super. Každý povzbuzuje každého. A to je prima.

Když jste vyhrála naposledy v roce 2012, skončil za vámi cyklokrosař Tomáš Paprstka. Nyní bylo pořadí stejné. Ten vás asi nebude mít rád, když jste mu opět vyfoukla cenu.

Tak já doufám, že ho to moc neštve (smích). I já to beru trochu s nadsázkou.

Sportovkyně Kolína 2016 Kateřina Šafránková na předávání cen. Autor: Zdeněk Hejduk

Znáte se osobně? Co byste řekla na jeho adresu?

Osobně se neznáme, ale řekla bych, že jestli bude makat pořád stejně dobře, tak o něm budu slyšet čím dál víc a kdo ví, jestli nevyjde třeba oběma olympiáda v Tokiu (směje se). Tam by bylo fajn se potkat (smích). Takže i jemu držím palce.

Jaký byl rok 2016 z vašeho pohledu?

Byl to dost komplikovaný rok. Dlouho jsem se připravovala „z pracáku“ a běhala sem a tam, abych stihla vše, co bylo potřeba. Velké dík ale patří Dukle Praha, která mě podpořila tím, že jsem mohla jezdit s trenérem na soustředění jak do Nymburka, tak do Jihoafrické republiky. Po začátku sezony se ukázalo, že se to vyplatilo a dokonce jsem dostala sportovní úvazek, takže se mi ulevilo.

V roce 2016 jste vytvořila nový rekord v hodu kladivem, který má hodnotu 72,47 m. Bylo to na mítinku v Kolíně. Na jakou hranici si troufáte.

Doufám, že žádná meta není nepřekonatelná. Ráda bych se dostala na 75 metrů. Už loni mi to nepřišlo až tak nemožné, ale nevyšlo to podle představ, takže doufám, že to vyjde tu následující sezonu.

Loni jste se zúčastnila olympijských her v Brazílii. Jak na tento svátek vzpomínáte s odstupem času?

Vzpomínám relativně často a v dobrém. Vzpomínám na atmosféru mezi českými sportovci. To byl zážitek k nezaplacení.

Po příletu jste mi říkala, že máte družbu se sportovci z jiných odvětví. Moc se vám to líbilo. Scházíte se pořád?

Už jsme se dlouho neviděli. Byla jedna akce, kterou pořádal Jirka Beran, který dělá šerm, ale to jsem už byla na soustředění v Jihoafrické republice, takže jsem se bohužel nemohla účastnit . Ale doufám, že to snad brzy napravíme (směje se).

Sportovkyně Kolína 2016 Kateřina Šafránková na předávání cen. Autor: Zdeněk Hejduk

V poslední době se hodně mluví o dopinku v Rusku. V některých sportech už byli jejich zástupci diskvalifikováni. Nyní to vypadá, že se atleti nezúčastní srpnového mistrovství světa v Londýně. Co na tuto kauzu říkáte?

Tak už jsem si nějak zvykla, že je to vlastně normálka. Nebyli na mistrovství Evropy ani olympijských hrách. Uvidíme, jak to bude letos. Je to dost složitá situace, kterou nikomu nezávidím, ale už to tam byl asi hodně velký průšvih.

Souhlasíte s tím, aby byli sportovci vyloučeni plošně?

Asi by to nemělo být úplně plošně, ale vyloučila bych ty, kteří už měli nějaký dopingový škraloup.

Jaký máte recept na odstranění dopinku, nebo aby se co nejmíň eliminoval a jaké tresty byste dávala za užití nepovolených látek?

Na to recept asi neexistuje. Doping byl, je a bude. Takže těžko říct, jak to eliminovat. A co se týká trestu, asi bych zavedla zákaz s vrcholovým sportem hned po prvním pozitivním nálezu.

Je před vámi rok 2017. Jaké cíle si dáváte?

Hlavním cílem je mistrovství světa v Londýně. Ráda bych konečně prodala to, co jsem natrénovala a pokusila se dostat nejen do finále, ale i na ty vyšší příčky.

Nová královna sportovců Kateřina Šafránková nám ve své oblíbené kavárně Kristián zapózovala s vydáním Kolínského deníku, kde jsme popisovali její triumf ve sportovní anketě. Autor: Deník/ Jakub Šťástka

Kdo je Kateřina Šafránková?

Oddíl: Sokol Kolín-atletika

Rok narození: 1989

Úspěchy 2016: Díky novému českému rekordu v hodu kladivem, kterého dosáhla na extraligovém kole v Kolíně a který má hodnotu 72,47 m, se probojovala na olympijské hry do Ria de Janeira. Tady obsadila výkonem 68,33 m sedmnácté místo. Na mistrovství Evropy v Amsterdamu se umístila ve finálovém závodě výkonem 69,55 m devátá. Ve světové sérii závodů World Challenge skončila šestá. Na mistrovství České republiky v Táboře vybojovala mistrovský titul výkonem 71,06 m. Byla bodově nejúspěšnější závodnicí kolínského extraligového družstva žen.

Trenér: Dušan Král

Vítězové ankety Sportovec Kolína v minulých letech

2016 – Kateřina Šafránková

2015 – Helena Jiranová

2014 – Daniel Radovesnický

2013 – Petra Andrejsková

2012 – Kateřina Šafránková