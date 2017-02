SOUTĚŽ: Sobotní večer bude patřit jezdcům a všem příznivcům koní

Zítra večer vyražte na Jezdecký ples. Má nabitý program. Přijede i Ben Cristovao. Můžete vyhrát i živého poníka.

Na jezdeckém plese můžete letos vyhrát poníkaFoto: Archiv organizátorů

Po letech se do Kolína opět vrátil tradiční Jezdecký ples. Jedná se o nejstarší ples na Kolínsku, koná se již bezmála čtyřicet let, zítra večer proběhne jeho sedmatřicátý ročník.

Pestrý program

Pořadatelé slibují slušnou zábavu a pestrý program. K poslechu a tanci zahraje skupina Paragraf 202 známé tuzemské i zahraniční hity všech žánrů. Zpívat bude oblíbená Jana Bechyňová, kterou Kolíňáci dobře znají třeba z Reprezentačního plesu Města Kolína. Na své si přijdou všechny věkové skupiny. Zábavu zpestří latinské tance, diskotéka pod taktovkou DJ Rodriga a půlnoční překvapení.

Hlavním hostem večera bude bývalý účastník soutěže SuperStar Ben Cristovao, dnes populární hvězda.Ben Cristovao se na plese zároveň stane čerstvým patronem kolínského jezdeckého klubu.

Vyhrajte poníka!

Součástí večera bude tradičně bohatá tombola. Vedle klasické plesové tomboly ale proběhne zvláštní slosování o živého jezdeckého ponny. Poníka, který je zvyklý na děti a má za sebou i úspěšnou skokovou kariéru, pořadatelé ovšem vydají jen do dobrých rukou. Je to totiž miláček dětí, které chodí do kolínských stájí. Rády by ho ale získaly jezdecké kluby z širokého okolí, lístky do slosování o poníka tak půjdou asi na dračku.

Jezdecký ples odstartuje v sobotu 18. února v 19 hodin v Městském společenském domě v Kolíně.

Vy můžete na ples vyhrát dvě vstupenky. Stačí nejrychleji a správně odpovědět na redakce.kolinsky@denik.cz na tuto soutěžní otázku:

Kolikátý ročník Jezdeckého plesu se letos uskuteční?

Do předmětu e-mailu uvěďte "Soutěž ples".