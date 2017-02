SOUTĚŽ O VSTUPENKY: Na jezdeckém plesu můžete vyhrát poníka!

Kolín - Kdo vyrazí v sobotu do Městského společenského domu na tradiční Jezdecký ples, který se po letech znovu vrací s plnou parádou zpět do Kolína, může vyhrát originální a na plesy velmi nevšední hlavní cenu.

Na jezdeckém plese můžete letos vyhrát poníkaFoto: Archiv organizátorů

Vedle bohaté tomboly totiž proběhne speciální slosování o živého jezdeckého ponny. Poníka, který je zvyklý na děti a má za sebou i úspěšnou skokovou kariéru, pořadatelé ovšem vydají jen do dobrých rukou. Je to totiž miláček dětí, které chodí do kolínských stájí.

Vy můžete vstupenky vyhrát s Kolínským deníkem!

Soutěžní otázka: Ve kterém roce byla založena plemenná kniha českého sportovního pony?

Nejrychlejší odpověď získává 2 vstupenky na Jezdecký ples. Své odpovědi pište na e-mail redakce.kolinsky@denik.cz, do předmětu uveďte heslo "Soutěž ples".