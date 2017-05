Sokolové chtějí opravit svá sídla, chybí jim ale peníze

Kolínsko - Jednoty sokolské se často potýkají s finančními problémy. Většinu peněz totiž vynakládají na činnost svých spolků. Jejich zázemí tím ale trpí.

Mnoho sokoloven v kraji je tak dlouho v neutěšeném stavu. Sokolové mohou jejich nákladné opravy řešit přes dotace, ne na všechny se ale dostane. Například v letošním roce Česká obec sokolská (ČOS), která podporuje provoz a údržbu sportovišť, tedy i sokoloven, rozdělí z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přibližně částku 46 milionů korun. „Systém je nastaven tak, že uvedená částka je rozdělena mezi 42 sokolských žup. Ty podle svých kritérií a znalostí dotace přerozdělují," uvedl Josef Těšitel, jednatel České obce sokolské.

PAMÁTKY

Sokoloven, které potřebují opravit je mnoho a peněz málo. Své o tom ví i na Kolínsku. Místní Sokolové bojují o dotační peníze na každou opravu. Jelikož zdejší sokolovny jsou navíc z velké části i historické budovy, snaží se často jednoty, aby se právě ta jejich stala kulturní památkou. Otevřela by se jim tak možnost dotací pro památkové objekty. Některé i slaví úspěchy. Například ta v Českém Brodě. Po zápise mezi kulturní památky se budova začala měnit doslova k nepoznání.

Nejviditelnější změnou je nová fasáda na velké části budovy. „Budova alespoň na této straně nemá žádné ošklivé vrásky v podobě prasklin či odřeniny z opadané omítky. I její staronová skladba barev je mnohem hezčí a jemnější než dřívější růžová," shrnul náčelník TJ Sokol Český Brod Jaroslav Petrásek při Noci sokoloven, kdy se nová fasáda dočkala symbolického křtu.

ZNIČENÉ SOCHY

Při rekonstrukci fasády se bohužel přišlo na kritický stav soch na střeše budovy. Většina soch, které tam stály více než 130 let, se rozpadla na kousky, které už žádný restaurátor dohromady nedá. Takže čtyři krásné sochy bájných gryfů, které dlouhá desetiletí sokolovnu střežily, se už na střechu nevrátí. Šance na alespoň symbolický návrat ale je. Jednu sochu se totiž podařilo dát alespoň do takového stavu, že podle ní půjdou kopie udělat.

HOTOVÝ SÁL I OPONA

Aktuálně má českobrodská sokolovna dokončený nový sportovní sál v suterénu a nedávno došlo také na restaurování opony. Ta sokolovně chyběla velmi dlouho. Budovu také hlídá pět kamer, které snímají všechny vchody, jeviště a dvůr za sokolovnou. Jde zatím o první fázi, která bude rozšířena o další kamery.

Nové fasády se dočkala také sokolovna v Kolíně, která byla vybudovaná v letech 1873 až 1878 stavitelem Josefem Blechou. Úpravy fasády se v historii dočkala kolem roku 1900 a pak v letech 2014 až 2015. Díky přeměně staré šedivé budovy se doslova rozsvítila celá ulice.

JEDNAJÍ S MĚSTEM

I na Kutnohorsku se Sokolové snaží sehnat peníze na opravy svých sídel. Ne vždy se jim to ale daří. Opravu by tak potřebovala sokolovna na kutnohorském Žižkově i budova v Čáslavi. U té by se ale jen výměna oken vyšplhala na několik milionů. Zdejší Sokolové tak chtějí cestu k opravě budovy zkrátit razantním úředním krokem. „Začali jsme jednat s městem, zda by si sokolovnu nepřevedli do svého majetku," uvedl starosta TJ Sokol Čáslav Petr Horčička.

O obnovu sokolovny se v současné době snaží i v Červených Janovicích. Ta je ve velmi špatném stavu a je třeba její úplná rekonstrukce. Přes střechu, topení, okna, až po opravy vnitřních prostor jako výmalba, stropy, podlahy. Náklady jsou ale obrovské jednota je není bez dotací schopna zaplatit.

Vrásky na čele kvůli stavu svých sídel mají i Sokolové na na Benešovsku. Třeba v Louňovicích pod Blaníkem řeší tristní situaci kolem své základny, která je zároveň zámkem již řadu let. „Zámek jsme dostali v restitucích. Od té doby jsme několik jeho částí rekonstruovali. Na celkovou opravu, kterou by budova potřebovala, ale nemáme finance. Snažíme se o dotace," řekl starosta louňovických sokolů Jan Vincibr. Louňovičtí peníze, které získají díky akcím, investují buď přímo na opravy zámku či na projektové dokumentace k rekonstrukci, nebo dále do činnosti svých spolků. Pod hlavičkou Sokola zde funguje fotbalový klub, klub stolního tenisu, spolek žen pojmenovaný Babinec i ochotnický soubor Blaníci.

Částečnými opravami prochází i sokolovna v Netvořicích. Během tohoto měsíce třeba nechali členové jednoty vyměnit část oken na budově. V minulosti také opravili střechu sokolovny. „Opravy se řeší průběžně," shrnul místopředseda netvořické jednoty Pavel Bron.