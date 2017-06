Socha Masaryka se možná vrátí do Peček

Pečky - Socha T. G. Masaryka byla v minulosti součástí stejnojmenného náměstí v Pečkách. V blízké budoucnosti by se socha na své místo mohla vrátit. Její originál, který byl dílem Ladislava Šalouna, byl však za minulého režimu zničený. Pečky by tedy musely nechat vyrobit repliku původní sochy.

Socha TGMFoto: Deník/Jiří Kosík

Svými slovy to potvrdil místostarosta města Milan Paluska. „Získali jsme historické materiály a máme možnost zapůjčit si z Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře také její model,“ prozradil místostarosta s tím, že město však musí nejprve zrekonstruovat podstavec, který k soše neodmyslitelně patří. „Firmu na opravu podstavce máme již vysoutěženou,“ řekl Milan Paluska. Podle jeho slov je podstavec v dezolátním stavu a bude muset dojít k jeho úplnému rozebrání. Na stejném místě totiž podstavec stojí netknutý už od roku 1927.

K opravě podstavce sochy se Pečečtí chystají v letošním roce, na realizaci sochy T. G. Masaryka však v městském rozpočtu tento rok již nezbydou peníze. Pečečtí v současné době vědí, že existují odborníci, kteří by sochu dokázali vyrobit. Zatím však nevyhlásili soutěž a tak nemají žádnou cenovou nabídku.

Místostarosta navíc upozornil, že ne všichni místní obyvatelé si navrácení sochy na náměstí přejí. „Někteří hovoří o tom, že jsou důležitější věci, například chodníky a silnice,“ řekl s tím, že osobně by byl rád, kdyby se socha do města vrátila. „Pečky moc kulturních památek nemají a autor této sochy je i autorem sousoší Jana husa na pražském Staroměstském náměstí,“ připomněl Paluska. Dodal, že příští rok budeme slavit 100 let od založení první Československé republiky. Návrat sochy právě v roce 2018 by byl tedy více než symbolický.

Ačkoli se v Pečkách najdou odpůrci, kteří s investicí do sochy nesouhlasí, jsou i tací, kteří by ji ve městě přivítali. „Z plánu na navrácení sochy se velmi raduji,“ přiznal Michal Müller z Peček. „Chci abychom působili důstojně jako město v očích široké veřejnosti,“ vysvětlil. Podle jeho slov sám dával podnět k navrácení sochy na její místo již při sběru komunitních dat k přípravě strategického plánu rozvoje města. „Mým favoritem však byla jezdecká socha prezidenta, moje idea je přinést trochu Prahy do Peček,“ vysvětlil Michal Müller, proč by na místo vrátil sochu T. G. Masaryka v jiném provedení. S tímto návrhem však vedení města nesouhlasilo, chtějí zpět původní sochu. „Předlohu pro Masaryka máme, neznáme však její přesnou výšku, nedochovaly se žádné původní plány,“ vysvětlil Paluska s tím, že budou vděční, pokud lidé městskému úřadu zapůjčí například dobové fotografie.