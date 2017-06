Sny o létání si můžete splnit třeba na kolínském letišti

Kolínsko /ANKETA/ - Od šerého dávnověku snili lidé o létání. Dát v současnosti průchod dávné lidské touze po křídlech není zase až tak složité, jak by se možná na první pohled zdálo. Jen stěží byste hledali v Čechách region, který nemá vlastní malé letiště, na kterém vám vaši touhu po pohledu na svět z ptačí perspektivy rádi splní.

To kolínské najdete asi dva kilometry za městem a má statut veřejného vnitrostátního letiště. V současné době umožňuje denní i noční letecký provoz. V sezóně je na letišti v provozu restaurace a po domluvě také ubytování.

Rušno je na letišti zejména o víkendu. „Nedávno u nás třeba přistál vrtulník UH60 BlackHawk s nejvyšším velitelem rakouského letectva," připomněl vedoucí výcviku Václav Sehnal nedávnou významnou událost, kdy kolínské letiště dostalo přednost před tím pražským.

Aktivně zde provozují v podstatě všechny druhy létání od bezmotorového přes parašutismus, ultralighty, až po velké motorové stroje.

Na letišti působí parašutistická škola, kde je možné zkusit tandemový seskok s instruktorem nebo si vyzkoušet volný pád v prvním simulátoru volného pádu v republice. Samozřejmostí jsou také okružní poznávací lety a následně možnost výcviku pilota kluzáků, ultralehkých letadel nebo soukromého pilota.

Letiště by se do budoucna mělo zvelebovat. Klubu však chybí peníze, sází na dotace. „Chceme požádat o dotace, abychom mohli zlepšit možnost parkování pro návštěvníky," vysvětlil Václav Sehnal s tím, že v plánu je také dětské hřiště či nějaký koutek pro nejmenší.

KRÁTCE Z HISTORIE

První kroky k založení letiště byly podniknuty těsně po válce, impulz vzešel od předválečného sportovního pilota J. A. Krále. Od roku 1946 klub vyvíjel tlak na úřady, chtěl nejen letadla, ale také letiště. Kluzák SG-38 byl prvním úspěchem, poprvé vzlétl na jaře 1947. Plocha letiště byla roku 1948. O rok později postavil klub provizorní hangár. První letecký den se konal 27. srpna 1950.

Strach ne, ale velký respekt a sebekontrola musí být

Třiadvacetiletý Jan Kašpar, který pochází z města Český Brod, je již několikátým rokem studentem Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Dále se aktivně věnuje létání a učí soukromé lekce kytary v angličtině. Sám o sobě říká: ,,Rád hraju, zpívám, skládám, sním i létám."

Jak jste se dostal k létání?

S létáním jsem začal v aeroklubu Praha Letňany, kde jsem absolvoval zimní teorii a o Velikonocích roku 2016 jsem mohl konečně poznat krásu při ovládnutí letícího stroje vlastní rukou. Ze začátku samozřejmě s ostražitými instruktory za zády.

Určitě jste zkusil více typů letadel, s jakými tedy létáte nyní?

Ještě jako kluk jsem měl možnost vyzkoušet UL letadlo EV-97 Eurostar, což zapříčinilo další nezájem o dříve oblíbené pouťové atrakce, následoval zážitek z Vysokého Mýta na bezmotorovém L-23 Super Blaník a i po zahájení výcviku létám výhradně na bezmotorových kluzácích.

Spoustu lidí nějakým způsobem přitahuje létání či profese jako pilot, letuška atp., co na létání přitahuje vás?

Je to určitě svoboda v prostoru, propojení přírody s prakticky využívanou fyzikou. Zároveň pohledy a pocity, které člověk jinde nezažije, podpořené jedinečnou atmosférou s kamarády piloty na večerním letišti.

Jaký je váš cíl do budoucna? S jakými letadly byste chtěl létat za několik let? Chtěl byste někdy zkusit řídit Airbus A380?

Tak nejvzdálenější cíl je určitě cesta na Mars, se kterou mi ale ani obrovská A380 nepomůže. Pokud jde o několik příštích let, pak je mým velkým snem navázat na prvního českého letce ing. Jana Kaš-para z Pardubic a létat na stroji vlastní konstrukce. Do té doby, ale i potom, budu samozřejmě rád za jakoukoliv příležitost rozšířit si flotilu létaných strojů. Máte někdy ve vzduchu strach? Zažil jste už nějakou pernou chvilku, kdy jste nevěděl, co se děje?

Strach nemám, ale velký respekt a sebekontrola jsou nutností. Můj první let na výcvikové úloze č. 4, ve které žák prvně zažije vzlet pomocí navijáku, byl předčasně ukončen přetržením tahové pojistky lana mezi 20 40 metry nad zemí. Trochu mě to překvapilo, ale zkušený instruktor zvládl situaci s přehledem, takže jsme bezpečně přistáli po dvacetivteřinovém miniletu.

Zkoušel jste už někdy akrobatické létání nebo se na to chystáte?

Akrobacii jsem zkoušel a je to veliké lákadlo. Těším se, až po prázdninách budu moci věnovat více času i financí do výcviku vyšší pilotáže a tréninku na nějaké první akrobatické závody.

KRISTÝNA BAŠTÁŘOVÁ