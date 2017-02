Sníh zasypal ulice i koleje

Kolín – Na údržbu silnic a chodníků nasadila AVE Kolín všechny mechanismy a zaměstnance, které má k dispozici. Vyjíždí po půlnoci, aby se stihlo uklidit a řidiči se ráno dostali do zaměstnání.

„Zásoby soli a drtě máme zatím dostatečné, ještě jsme přikoupili," popsala jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová. Podle operačního plánu zimní údržby, který schválila radnice, se ovšem ruční úklid, tedy přechody, autobusové zastávky apod., provádí jen v běžných pracovních hodinách.

Problémy byly ve středu ráno a dopoledne na železnici. Vlaky mezi Prahou a Kolínem nabíraly zpoždění až 40 minut. „Nyní už jezdíme bez zpoždění," řekl před polednem mluvčí Českých drah Radek Joklík. Příčinou problémů ale podle SŽDC nebyl apriori sníh. Zpoždění působily porouchané výhybky v Kolíně, ale podle všeho se jednalo o mechanickou závadu zapříčiněnou patrně únavou materiálu.

Mrazy zaviňují poruchy na vodovodu v Kolíně

Kolínští vodohospodáři ve spojitosti s mrazem v poslední době řešili tři poruchy. „Průběžně je odstraňujeme, nejsou odstávky. Snažíme se, aby lidé nebyli bez vody," vysvětluje provozní ředitel vodohospodárenské firmy Vodos Kolín Luboš Haken.

I v případě havárie nechávají vodu puštěnou, co to jde. „Až do finále, kdy vše musíme odpojit a opravit," podotýká.

Varuje před tím, že krizové období může přijít, jak budou mrazy povolovat a může se hýbat podloží. To může vést k poruchám na vodovodním řadu, vysvětluje Luboš Haken.