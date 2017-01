Sníh a vítr komplikují dopravu

Kolínsko - Sníh a silný vítr zkomplikoval dopravu na mnoha místech Kolínska. Spoustu úseku silnic je zavátých sněhem. Doprava takřka všude stojí. Řidiči mnoho hodin uvízli na silnici z Kolína do Prahy, kdy komplikace začaly již mezi Plaňany a obcí Vrbčany.

„Silný vítr a sněhové jazyky komplikují dopravu prakticky na všech příjezdových směrech do Kolína, evidujeme nespočet dopravních nehod, všechny policejní hlídky jsou v terénu," popsala situaci policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Kromě vyšetřování dopravních nehod se policie snaží také zajistit průjezdnost komunikací, například silnici I/38 řídila policie kyvadlově kvůli havárii, kdy auto narazilo do billboardu. Kolony aut stály u Pašinky, mezi Kořenicemi a Kbílkem zapadl kamion, odkláněná doprava byla také ve směru z Kutné Hory do Kolína kvůli nehodě u Libenic. Většinou se jednalo o auta zapadlá v příkopech. K nespočtu nehod, které řeší policie, je třeba přičíst i mnoho těch, které řidiči nehlásili.

Situace připomněla fakt, že v současné době prakticky chybí u silnic větrolamy. Jak podotkl majitel vyprošťovací služby, za řadou nehod stojí i nedostatečné zimní obutí, nenasazení řetězů apod.

Jak již bylo řečeno jako parkoviště vypadá hlavní tah z Kolína na Prahu. Mnozí řidiči se tak snažili toto místo objet. Jako nejvhodnější alternativa se vzhledem k situacích na vedlejších tazích jevila dálnice. Ti co nemají platné dálniční známky však zkoušeli různé cesty. "Chtěl jsem se do Úval dostat přes Poříčany, Kounice a Černíky. Mezi Hořany a obcí Poříčany však byla zapadlá auta, tak jsem místo objel přes Klučov. Tam byla situace podobná, ale dalo se projet. Přes Černíky jsem se však dál stejně nedostal a musel jsem se vrátit domů," řekl řidič, který stejně jako jeho kolegové dojíždí z Kolínska na stavbu do Úval. "Kolegové se na stavbu také nedostali," podotkl.

Zasahují také hasiči

Od nočních hodin zasahují u několika událostí také hasiči. Na silnici mezi obcí Polepy a Červené Pečky hasiči pomáhali vyprostit zapadlý kamion. Potvrdil to tiskový mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Neprůjezdná byla od páté hodiny ranní také silnice z Velkých Chvalovic na Milčice. „Autobus zde zapadl do příkopu," řekl tiskový mluvčí. Autobus prý stál na kolech a nedošlo k žádnému zranění cestujících. Hasiči autobus vyprošťovali až do osmé hodiny.

Uzavřená je silnice kolem kolínského letiště, kde autobus skončil ve škarpě. „Autobus zapadl zadními koly mimo vozovku," popsal událost Jaroslav Gabriel. Podle jeho slov autobusem cestovalo třicet osob, z toho patnáct dětí. V současné době na místě zasahují hasiči z Kolína, k dispozici mají vyprošťovací automobil. K vyproštění autobusu však nemohlo dojít ihned. Čekalo se na náhradní dopravu. „Lidé jsou v uvízlém autobusu v teple a bezpečí," vysvětlil Jaroslav Gabriel, že až poté, co bude postaráno o všechny osoby, může se začít s vyprošťováním zapadlého autobusu.

Počasí komplikovalo život nejen řidičům

Kritická situace vznikla na silnici okolo obcí Doubek a Žernovka nedaleko Doubravčic a Hradešína. Hasiči registrovali šest zapadlých automobilů. Později dostali zprávu o dalších zapadlých vozech i autobusu. Komunikace na Český Brod proto uzavřeli. V této oblasti profesionálním hasičům pomáhali také dobrovolníci z Doubku, kteří mají k dispozici vyprošťovací vozidlo.

Vzhledem k častým výjezdům profesionálních hasičů museli na některých místech držet pohotovost dobrovolní hasiči, kteří v těchto případech slouží jako záloha. Pokud by tedy nastala další událost, musí vyjet do dvou minut.

Počasí však komplikovalo život nejen řidičům. V Kozojedech podle Jaroslava Gabriela spadl strom na chatu. „Ta je celoročně obývaná," vysvětlil mluvčí středočeských hasičů. Plošina, která vyjela na místo nebyla využitá. Přímo k místu neštěstí se totiž nedostala. Na místě je však vyprošťovací vůz, který by měl hasičům usnadnit práci z odklízením stromu.