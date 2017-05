Skautem na jeden den? To můžete zkusit zítra v Kolíně

AKTUALIZOVÁNO 58

Měřín – Jaké to je, když havaruje autobus plný lidí, si snad každý dospělý dovede představit. Téměř všichni řídíme nějaké to vozidlo. Ale jaké to je, když k podobné události dojde při výletní plavbě parníkem? Břeh, vzhledem k tomu, že nemáme moře, bývá naštěstí vždy poměrně blízko. Ale i to může být někdy příliš.