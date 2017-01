Skanzen po dostavbě zažívá návaly návštěvníků

Kouřim - Skanzen, který prošel první etapou dostavby, berou příchozí úplně útokem. Muzeum za půlrok provozu v nové podobě zaznamenalo obrovský nárůst návštěvnosti.

Zvlášť pod sněhem má skanzen neopakovatelné kouzloFoto: Regionální muzeum v Kolíně

„Je to opravdu fenomenální návštěvnost," potvrdil Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, pod jehož křídla kouřimský skanzen spadá. Muzeum lidových staveb v novém kabátě si přišlo prohlédnout téměř 30 tisíc lidí. To je nárůst o 60 procent oproti době, kdy byl skanzen ve stejném období otevřen naposledy před dostavbou. Trend vysoké návštěvnosti bude podle odhadů ředitele Rišlinka pokračovat i letos.

Na tento rok se ve skanzenu chystají další menší, i když ne zrovna levné práce. Objeví se nové či upravené expozice v interiérech původních budov, zpřístupní se některé menší prostory, kam dosud návštěvníci nemohli. Dovybaví se nové objekty, například domek z Krchleb či špýchar z Kornatic. V nových chalupách bude třeba také opravit vnitřní omítky, které jsou na některých místech popraskané. To však není závada v práci stavební firmy. Jedná se o přírodní materiály, které zkrátka pracují, vysychají, muzeum počítalo, že je bude třeba po určitém čase upravit.

Po opravách z havarijního fondu na konci loňského roku, tedy rekonstrukci pumpy a některých střech, přijde letos na řadu střešní krytina na domě z Jílového.

Skanzen na letošek také rozšířil počet svých národopisných pořadů a programů. Nově přibudou dožínky a svatojánská noc.

Do areálu skanzenu byly také nedávno přeneseny pozůstatky další památky lidové architektury – roubené chalupy z Chedrbí na Čáslavsku.

Nevelké stavení pocházelo pravděpodobně z počátku 19. století. Vlastní chalupa měla trojdílnou dispozici s nízkou roubenou světnicí, síní a zděnou černou kuchyní a komorou. Přiléhala k ní zděná průjezdní stodola. V roce 2008 stavbu těžce poškodil požár, který zničil všechny krovy. Do poškozené stavby dlouho pršelo, takže ze značné části zbyly jen trosky. Vloni je majitelé darovali muzeu, které se pokusí zachránit, co ještě půjde. Po rekonstrukci by chalupa z Chedrbí měla vhodně doplňovala sýpku z Hrádku u Zruče nad Sázavou v severní části muzejního areálu.

Současně vedení muzea připravuje druhou etapu dostavby, což samozřejmě závisí na dotacích z IROPu.