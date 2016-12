Silvestr se blíží. Jak ho oslavíte?

Někdo má rád pořádnou oslavu, jiný dává přednost klidu a míru. Jak si užijí Silvestra Kolíňáci?

Novoroční ohňostroj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Silvestr se blíží mílovými kroky. Někdo má již slavnostní večer naplánovaný, další zatím čerpají inspiraci. Jak přivítáte konec starého roku a začátek nového vy? Na to jsme se vás ptali v naší anketě.

NA SILVESTRA SLAVÍ NAROZENINY

Pro Vladimíra Srba je Silvestr velmi zásadní den, vysvětluje se smíchem. „Vzhledem k tomu, že já se na Silvestra narodil, je to pro mě celkem důležitý den," říká.

Připomněl také další problém, který se s narozeninami v tento den pojí: „Byl jsem poslední dítě roku v Kolíně, ale protože se nespravedlivě slaví vždy jen první dítě roku, tak myslím, že my, silvestrovské děti, máme právo chápat celé oslavy konce roku jako oslavy naše," navrhuje.

Renata Drahovzalová se považuje „slavící" typ. „Silvestra slavím určitě a ráda. Letos pojedu do kina, pak posedět někde v restauraci a nový rok pak dojdu odpočítávat na Staroměstské náměstí," podělila se o svůj plán.

Klidnější Silvestr plánuje Lucie Nedbalová. „Mám pětiměsíční mimčo, takže slavit budeme hezky doma," vypráví.

Jan Hora již několik let jezdí se svojí manželkou do Litoměřic na Děkovnou mši. „Tu celebruje biskup Jan Baxant. Ta vždy začíná tím, že děkujeme za opětovné setkání a vzpomeneme těch, kteří již nemohli přijít. Čím jsem starší, tím vážněji vnímám tato úvodní slova. Ale abych nebyl příliš patetický, následuje docela příjemné posezení s přáteli a litoměřickými farníky na biskupství, něco sníme, něco vypijeme. Prostě oslava!" říká.

CO KOLOBĚŽKÁŘI?

Marek Jelínek je v této době na expedici na koloběžkách v jižní Americe. Jak budou slavit dobrodruzi konec roku? „Tak to ještě nevíme. Jsme na cestě do Nikaragui, dnes, nebo zítra bychom tam měli být," vypráví Marek Jelínek. „A pokud to vyjde, tak ho budeme slavit pod sopkou. Je aktivní, tak doufáme, že nezažijeme nějaký nečekaný ohňostroj v podobě lávy a magmatu," dodává dobrodruh Marek Jelínek.