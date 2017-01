Se záchranou varhan pomáhají sbírky i spolky

Kolínsko – Malá víska Štolmíř se pyšní raritou, o které se ví možná více v zahraniční, než u nás. V tamním kostele sv. Havla mají třetí nejcennější varhany v republice.

Do záchrany velmi zchátralého kostela se pustila skupina dobrovolníků z místních spolků a z farnosti ve spolupráci s městem Český Brod. „Rekonstrukce kostela může trvat 20 až 30 let," nezastírá Aleš Kašpar, který je jedním z nadšenců snažících se o zachování kostela dalším generacím. Oprava varhan by měla být jedním z prvních kroků.

„V naší farnosti už kostely a varhany prošly dílčí rekonstrukcí, naposledy v Českém Brodě, Přistoupimi, Lstiboři. Takže zkušenosti už máme," připomněl Aleš Kašpar. „Odborníci na restaurování varhan jsou, ale štolmířský nástroj z roku 1688 je velice cenný, bude to tedy delikátní záležitost, možná dojde i na zahraniční spolupráci," dodal. Oprava varhan se odhaduje na 10 milionů korun.

Podstatně mladší varhany mají v Pečkách v kostele sv. Václava. I zde ale bude potřeba ruka odborníka. Nástroji je něco přes sto let a nikdy se nedočkal ani průběžných oprav. „Odkládáním oprav budou náklady narůstat, nehledě na to, že dojde k poškození dřevokazným hmyzem a cínovým morem," uvedl farář Josef Nerad. Farnost proto vyhlásila sbírku.

Na rekonstrukci čekají také varhany spolu s celým kostelem Narození Panny Marie v Poříčanech. Zde vznikl spolek, který usiluje o záchranu a oživení památky. Sdružení spolu s obcí a farností připravují nyní žádost o dotaci z Norských fondů.