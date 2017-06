OBRAZEM: Se školním rokem se loučili žáci v Radimi

Radim - "Jak se těšíte na prázdniny?" zeptala se paní učitelka druháků. "Těšíme i netěšíme," zněla odpověď. Žáci přiznali, že se jim bude stýskat. Ani ne tak po učení, jako po paní učitelce a kamarádech ze školních lavic. Bez dlouhého protahování pak žáci dostali vysvědčení. Paní učitelka na oplátku dostala spoustu květin a také čokoládu pro nejlepší učitelku.

To páťáci tentokrát s rozdáváním vysvědčení rozhodně nespěchali. Loučili se s radimskou školou a poslední den si tedy ještě náležitě užívali. Zavítal za nimi mimo jiné také starosta obce Martin Sýkora, který jim popřál hodně štěstí do budoucích let a předal jim pamětní listy a knihy.

Ihned po rozdání dárků od obce se starosta krátce zastavil v každé třídě, aby učitelkám předal květinu a žákům popřál hezké prázdniny. "Hlavně opatrně," vyzýval všechny, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Úsměvné chvíle zažil v první třídě. Žáci, ač nejmladší, s ním rádi, s úsměvem a živě komunikovali.

Žáci ve čtvrté třídě dostali kromě vysvědčení také pochvaly a diplomy. Žáci totiž vzorně reprezentovali školu na Kolínských sportovních hrách a někteří byli ocenění za sběr pomerančové kůry.

Pro třeťáky byl dnešní den výjimečný dvojnásobně. "Všechno nejlepší k narozeninám," ozývalo se z dětských úst při předávání vysvědčení. "Já mám totiž dnes narozeniny," vysvětlila třídní učitelka Gabriela Žuchadarová. Kromě květin a čokolád jí děti přinesly spousty přání a dárků. Jeden z žáků jí přinesl oblíbenou hračku dětí a teenagerů spinner. "Tak teď už ho máme všichni," konstatovala učitelka. Ta na závěr žákům poděkovala a popřála jim hezké prázdniny.