Schody do nebe otevřou další pěší linii města

Kolín – Radnice vyhodnotila odpovědi obyvatel na otázku, zda se jim líbí nápad propojit proluku v ulici Politických vězňů s centrem města pomocí nového točitého schodiště na parkány chrámu sv. Bartoloměje.

Lehké točité schodiště by mělo propojit proluku v ulici Politických vězňů s centrem města.Foto: repro MěÚ Kolín

„Z 360 odpovědí bylo téměř 300 pro, tedy zhruba osmdesát procent,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. „Zatím nemáme hotový žádný projekt, jen záměr, skicu. Jsem rád, že se nápad lidem líbí, nám také, líbí se i architektům, a to nejen městskému, ale třeba také ostatním architektům na naší stavební komisi,“ dodal.

Schodiště by mělo být poslední fází rekonstrukce areálu chrámu sv. Bartoloměje. Až po jejím skončení přijde na řadu případné propojení schodištěm. „Pokud se to bude realizovat, a já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, tak realistický odhad je zhruba za rok a půl až dva roky. Nemá samozřejmě smysl zprůchodňovat tuto lokalitu, dokud se bude pracovat na parkánech,“ shrnul.

Zajímavé je, že v anketě, kterou Kolínský deník zveřejnil na webových stránkách letos na jaře, se pětašedesát procent respondentů vyjádřilo ke stavbě schodiště negativně. Jedním z lidí, kteří si nejsou jistí vhodností nového schodiště, je třeba Renata Líbalová. „Nějak si to nedokážu představit. Nikdy se tam nechodilo a teď tam má najednou vyrůst cosi, co se tam možná nebude hodit,“ vysvětlila svůj názor.

Naopak Daniele Němcové se nápad líbí. „Bude to výborná zkratka. A věřím, že v takovémto místě se jistě bude všechno konzultovat s památkáři, kteří by nedovolili, aby tam vyrostla nějaká opičárna,“ řekla Kolínskému deníku.

Architektonická podoba propojení skutečně vznikla ve spolupráci s orgány památkové péče. Má se jednat o subtilní, ocelové točité schodiště podobné těm, s jakými se turisté setkávají třeba při návštěvách hradů. Zabezpečení parku na parkánu u kostela se v nočních hodinách plánuje uzamčením spodní části schodiště.

„Město je jako lidské tělo, proto se snažíme eliminovat slepá ramena. Život, energie a mysl musí mít možnost proudit. Proto se snažíme nabízet a vytvářet možné cesty,“ shrnul městský architekt David Mateásko.

„Od začátku se mi líbí argument pana architekta, že lidé si dříve také neuměli představit průchod do současné ulice Na Hradbách, než architekt Freiwald svým krásným domem uzavřené židovské gheto z této strany otevřel. Nás jako současníky už nikoho nenapadne, že tato frekventovaná linie chůze z frekventované části do středu města neexistovala, že se chodilo jinudy,“ reagoval starosta Vít Rakušan na slova „nikdy se tudy nechodilo“.

Nové logické uliční linie k vývoji města podle jeho slov patří. „Kdybyste se dnes zeptali někoho z Kolína, jak by se i líbilo, kdyby se průchod zavřel a chodilo by se zase okolo Hankovce, nikdo by nevěřil že to dříve bylo jinak. Průchod logicky neexistoval, protože židovské gheto bylo uzavřené okolnímu světu,“ dodal starosta.

Vzhledem k tomu, že se změní i Komenského park, propojí se podle místostarosty Kašpara navíc i zelené plochy.