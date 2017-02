Sanace chemikálií v Molitorově začne letos

Kouřim – Výběrové řízení na zhotovitele sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim – Molitorov je téměř u konce.

„Jasno by mělo být do měsíce," prozradila starostka města Zuzana Čiháková s tím, že v současné době dochází k upřesnění dodaných informací.

Za jak dlouho začne samotná sanace, není ještě jisté. „Záleží na komunikaci s vybranou firmou," vysvětlila Zuzana Čiháková. Dodala, že s pracemi se musí začít ještě v letošním roce.

Město by se několik desítek let trvající ekologické zátěže, kterou způsobily chlorované uhlovodíky, mělo zbavit do tří let. Hotovo by tak mělo být v roce 2019.

Podle průzkumů je chlorovanými uhlovodíky kontaminovaná nejen půda, ale také podzemní voda. Chemikálie se do země dostaly pravděpodobně při nesprávné manipulaci s odmašťovadly a čisticími prostředky při provozu strojírenského závodu.

Nebezpečné látky se pod zemí šíří směrem k čerpacím vrtům místní chemičky a také směrem k jímacímu vrtu kouřimského vodovodu. Ten byl kvůli zvýšené koncentraci chlorovaných uhlovodíků odstavený z provozu.

Sanace, která vyřeší veškeré potíže, by měla stát více než 59 milionů korun. Svými slovy to potvrdila také starostka města. Podle jejích slov by osmdesát pět procent nákladů mělo být uhrazeno ze státní kasy.

Kouřim totiž získala dotaci, kterou vyhlásilo ministerstvo. Zbylé prostředky však město není schopné hradit ze svého. Pomocnou ruku nabídl kraj, který schválil poskytnutí téměř 9 milionů korun. Kraj s odstraněním ekologické zátěže nepomáhá městu poprvé. Již v roce 2011 poskytl městu peníze na doplňkové financování zpracování aktualizace analýzy rizik.

Peníze, které město získalo, by měly pomoci odstranit staré kontaminované stavební konstrukce, ohniska kontaminace a pokryjí sanaci zajištěných hornin pomocí sanačního čerpání.

