Rozhazuje někdo na Zálabí návnady se šrouby?

Kolín – Šťavnatě vypadající kousky masa plné šroubů a hřebíků pohozené nenápadně v trávě. S dovětkem „Kolíňáci, pozor!" se fotografie této strašlivé návnady, která je nebezpečná zejména pro větší psy, začaly v těchto dnech rychle šířit po sociálních sítích.

„Přísahám bohu, že jestli se mi ten člověk někdy dostane pod ruce, tak si za něj posedím!" připsal mladý muž, který jako první fotografie na svůj profil umístil. Během chvíle se dočkaly mnoha sdílení.

Jak autor dodal, návnady byly nalezeny na Zálabí u podchodu nového mostu.

Kolínský deník se v této věci obrátil na městskou i státní policii. Mluvčí obou se shodly, že zatím nedostaly od obyvatel žádný podnět. „K šetření takovéto záležitosti potřebujeme co nejvíce důkazů, například nalezené návnady, přesné určení místa nálezu, výpověď očitých svědků atd," podotkla policejní mluvčí Petra Potočná. Vyzvala obyvatele, aby pokud se něco takového stane, případ přišli policii ohlásit.

K tomu se přidává i mluvčí kolínských strážníků Helena Honkiszová. „Nic o podobných návnadách nemáme hlášeno, ani na naše strážníky, kteří mají na starost přímo Zálabí, se nikdo z tamních občanů s podobnou záležitostí neobrátil," popsala. „Volejte nás v případě podezřelého chování či nálezu spíše než jen sdílení na facebooku, ne všichni ho mají," dodala Helena Honkiszová. Její kolegové se nyní na Zálabí ještě o něco více zaměří.

„Osobně jsem to od nikoho ze sousedů neslyšela, ale upozornila mě dcera, že je to na internetu," řekla žena bydlící ve Veltrubské ulici. „Vůbec jsem nemohla uvěřit, když jsem fotku viděla. Schválně jsem se byla včera u nového mostu podívat, naštěstí jsem nic takového nenašla," dodala. V případě dopadení a prokázání újmy většího počtu zvířat může pachatel dostat od jednoho do pěti let vězení.

Mezi některými Kolíňáky se objevil i názor, že fotografie na sociálních sítích jsou podvrh.

