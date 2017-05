Řidiči, pozor! U Veltrub někdo obrací semafory

Veltruby – Řidiči, mějte se na pozoru! K velice nebezpečným situacím dochází na křižovatce silnice z Veltrub se silnicí od TPCA na Velký Osek. Opakovaně zde zatím neznámý pachatel manipuluje s dopravním značením.

Konkrétně se jedná o tzv. třícestné semafory, které v těchto místech dočasně řídí dopravu. Měly by tam být ještě minimálně do konce tohoto měsíce. „Opakovaně se nám stalo, že někdo otočil část těchto semaforů,“ popsal jednatel společnosti Dopravní značení KH Jaroslav Nepraš. „Je to minimálně čtvrtý případ, například během tří dnů k tomu došlo dvakrát,“ upřesnil s tím, že při manipulaci bývají semafory nezřídka i poškozeny.

Výsledkem toho je velice nebezpečná situace, kdy část řidičů projíždí v domnění, že semafory nefungují, a přitom vjíždí na červenou.

Případem manipulace se semafory se začala zabývat policie. Potvrdila to mluvčí Martina Fejfarová. „Jakákoli manipulace s dopravním značením může řidiče vystavit nebezpečí,“ uvedla. „Jsme si vědomi tíživé dopravní situace v těchto místech i v dalších lokalitách Kolína i v jeho okolí. Semafory u Veltrub zkrátka mohou řidiče obtěžovat,“ řekla s tím, že ovšem rozhodně není možné řešit to manipulací se značením.

Po zkušenostech z posledních dnů nicméně policie přistoupila k tomu, že v určitých časech budou semafory u Veltrub zakryty. Změnu spustila už nyní o víkendu. „Semafory budou zakryty ve všední dny od 17 hodin do šesti hodin ráno a o víkendech, tedy od 17 hodin v pátek do pondělních šesti hodin ráno,“ upřesnila.