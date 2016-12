Režisér filmu Anděl Páně 2 Jiří Strach besedoval se zaplněným hledištěm

Kolín – Nejen v kolínském Kině 99 byl konec roku ve znamení vyprodaných sálů, které do nich po dlouhé době přilákal český film a to pokračování úspěšné komedie Anděl Páně 2 s Ivanem Trojanem coby andělem Petronelem a Jiřím Dvořákem v roli čerta Uriáše.

Dva dny před Štědrým dnem navíc zcela vyprodané představení v kolínském biografu navštívil režisér filmu Jiří Strach, který sice nestihl zahájení projekce, ale po závěrečných titulcích s diváky besedoval. „Je krásné vidět takhle plný sál, víte kolik vás už je?" zeptal se v úvodu besedy. „Šest set tisíc," odpověděl si vzápětí a pokračoval: „Za to nemůžu já, to musí být nějaká vyšší moc a já si říkám, že se jednoho dne z toho snu probudím."

Prozradil také, že by film nevznikl, kdyby se neuzdravil herec Jiří Bartoška, „Bez Bartošky v roli Pána Boha, Kláry Issové coby Panny Marie a obou hlavních protagonistů Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka by film nemohl vzniknout," dodal.

Další otázka směřovala k Jiřímu Strachovi coby herci, nebo k případnému natáčení dalšího pokračování. „Ivan Trojan na festivalu v Karových Varech na tuto otázku odpovídal, že trojku natočíme, pokud na film přijde milión diváků. Já myslím, že by se měl pomalu začínat bát. Hrozí totiž, že ten milión padne. Ale mezi jedničkou a dvojkou uplynulo jedenáct let. Já se tomu nebráním, ale točit budu až ve chvíli, kdy budu držet v ruce dobrý scénář. Nedopustím, abyste přišli do kina a za zaplacené vstupné pak byli zklamaní," vyznal se a na závěr ještě prozradil, že coby hlavní rekvizita bylo spotřebováno zhruba sedm set šedesát kilogramů jablek.

Ty také jako symbol dostával každý příchozí z rukou uvaděčky – anděla. Ještě než přišli diváci na večerní projekci jiného českého filmu, odehrála se před plátnem improvizovaná autogramiáda.